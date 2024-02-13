一封600元甚至上千 網民：派利是要一個月人工

農曆新年派利是給小朋友成為習俗，也有人給長輩派利是取其意頭。內地稱利是為壓歲錢或紅包，近年不斷「漲價」，不少年輕父母在網上訴苦，也成微博熱搜。有人說，「為甚麼壓歲錢愈漲愈高」、「少了拿不出手，多了又心痛」和「壓歲錢趕上我一個月工資了」。有來自浙江的網民稱，小時候收利是基本一封200元人民幣(下同)，但到了現在一封最低是600元，更動輒上升。

利是｜「年終獎金都沒這麼多」

內地傳媒稱，老家在浙江餘姚農村、27歲的王雨欣指過年走訪親友本來是開心事，惟利是讓其有些頭痛，「我家這邊要給7個孩子壓歲錢，我老公那邊要給5個孩子，每人600元，光給親戚孩子的壓歲錢就要7,200元了，有人年終獎都沒這麼多」；以前只是200元，現最低是600元，甚至上千元，「對於我這個年紀來說壓力很大，更別說村裡的老人了」。她有想過少給，但會被其他人詬病，又擔心父母自掏腰包，「老一輩要面子，我不給他們就會給，每個孩子給800元至1,000元」。