內地推實名制致情色網紅「玩偶姐姐」真面目曝光　網民：根本公開處決

內地「打假」政策讓許多網紅的真面目都曝了光。微博最近就流傳一份「虛擬網紅大拜年」文章，除了公布各網紅的真名，還有本尊照，超大的反差讓許多粉絲直呼崩潰。

66.7萬人追蹤她的IG

內地網紅實名制在2023年底實行，要求擁有100萬、50萬以上粉絲的網絡自媒體，都必須展示真實姓名與長相。在這份「給你拜年啦」的海報當中，有不少網美和虛擬網紅全都見光死，因為海報上全都是素顏證件照。當中最令大家傻眼的，就屬人氣情色網紅「玩偶姐姐」。