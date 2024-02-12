搭車不無聊！內地旅遊列車提供「麻將車廂」　讓乘客一路「打到站」

近日在小紅書上，有部落客發文寫下「返鄉途中把麻將搓起」，引發網友熱議，從照片中可以看到，車廂裡放了電動麻將桌，旁邊還有大面積的車窗，採光良好。

記者鄒慈芸／綜合報導

搭乘長途列車時，旅客不免會感到無聊，內地有鐵路推出了全新服務「麻雀車廂」，讓旅客可以在乘車時「打兩圈」。

近日在小紅書上，有部落客發文寫下「返鄉途中把麻將搓起」，引發網友熱議，從照片中可以看到，車廂裡放了電動麻雀桌，旁邊還有大面積的車窗，採光良好。

消息曝光後，不少大陸民眾都興致勃勃，還有人表示「有這車我能從漠河坐到三亞」「愛打麻將的聚一起，就不會有人嫌吵了」「這是坐車順便交朋友啊」。