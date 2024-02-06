每日玩3個鐘PS5　內地88歲老翁創最年長遊戲博主世界紀錄(有片)

內地一名88歲老人退休後持續玩單機遊戲，由俄羅斯方塊、PS1、X-BOX 360等至今日的PS5，家藏逾500款遊戲光碟，每日玩3小時，創下健力士世界紀錄，成為「最年長遊戲男博主」。

綜合報道，來自福建福州的88歲伯伯楊炳林，早年在四川川南油氣鑽井的科研和工程工作，1996年退休後，因為忽然「得閒」，無所事事，就開始接觸電子遊戲。最初，由俄羅斯方塊等類似的小遊戲「入坑」，1998年，他買下自己的第一部PS1遊戲機，隨著遊戲的更新迭代，他又逐步添置了X-BOX360、PS2、PS4以及Sony和「粉絲小朋友」贈送的PS5。4年前，他開始在影片分享網站Bilibili(俗稱B站)分享遊戲視頻，成為一名高齡遊戲博主。玩的遊戲亦逐漸發展成冒險類的《盜墓者羅拉》、《世界大戰》、《生化危機》、《狙擊手》以及推理類的遊戲，家中亦收藏了逾500隻遊戲光碟。連他自己亦笑指家中收藏比遊戲店的光碟還多。楊炳林認為，玩遊戲是一種腦力運動，可以預防老年癡呆，而玩單機遊戲最方便的是不受時間、人和環境的限制，他指：「不會像其他遊戲，如果隊友沒打好就會拖後腿，或者說必須上網才能玩。」他說，只要自己在家裡就可以玩，如果老伴兒有事叫自己，也可以暫停。