珍惜生命｜內地34歲私募股神墮樓亡　最後發文稱將投資重點放到海外

擁有「股權投資之王」稱號的上海天理私募股權創辦人曹欣，驚傳於1月31日墮樓離世享年34歲。去世前幾天他還在微博上發文並表示：「今年開始重點放到海外。」

根據內媒《深藍財經》報道，上海天理私募股權創辦人曹欣（後更名為曹邦訓）驚傳墮樓去世，享年34歲，不少人懷疑，疑似與近期市場的震動有關，涉及借高利貸欠債。曹邦訓生前時常會在微博上分享，投資相關的內容，也會分享自己參加馬拉松跑步等娛樂內容，沒想到如今卻發生憾事。