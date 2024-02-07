美斯缺陣｜內地球迷反「美」稱抵制 阿根廷3月赴華友賽現暗湧　

阿根廷球王美斯訪港友賽缺陣風波演愈烈，加上他抵日本後狀態回勇，連日事件亦成內地新聞焦點，不少內地球迷網民對美斯在港時的態度與日本判若兩人感不滿。阿根廷國家隊將於3月國際賽期到中國踢兩場友誼賽，預計美斯有機會再次訪華，不少內地網民在微博上稱要抵制美斯：「阿根廷我們歡迎，不過梅西(美斯的內地譯名)就不用來了。」

杭州及北京友賽兩支非洲代表

內地不少球迷批評美斯似乎看不起中國市場，加上他到達日本後似乎心情較佳，除獨自出席記者會外，更參與全數操練狀態不錯，自然讓內地球迷更不滿。阿根廷足總此前公布，國家隊將於3月18日至26日訪華，分別在杭州及北京，與兩支非洲代表尼日利亞及科特迪瓦踢友誼賽。去年6月，該支世界盃冠軍曾於北京與澳洲踢友賽，以2:0勝出。美斯並沒欺場踢足90分鐘，並在早段妙射得手。