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中國
2024-02-08 16:22:58

習近平向港澳台同胞拜年 支持港澳更好融入國家發展大局｜農曆新年2024

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習近平代表黨中央和國務院向全國各族人民、港澳台同胞和海外僑胞拜年。（新華社資料圖片）

習近平代表黨中央和國務院向全國各族人民、港澳台同胞和海外僑胞拜年。（新華社資料圖片）

中共中央、國務院今日（8日）上午在人民大會堂舉行2024年春節團拜會。國家主席習近平發表講話，代表黨中央和國務院向全國各族人民、港澳台同胞和海外僑胞拜年，稱中央積極支持香港、澳門更好融入國家發展大局。

習近平稱，這一年來全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，果斷實行新冠疫情防控轉段，推動經濟恢復發展，經濟總量超過126萬億元，糧食總產再創新高，就業、物價總體平穩，放眼全球仍然是「風景這邊獨好」。科技創新實現新突破，新質生產力加快形成。改革開放不斷深化，新一輪黨和國家機構改革基本完成。縱深推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭，不斷鞏固良好政治生態。堅持人民至上，著力保障和改善民生，用心用情解決人民群眾急難愁盼問題，全力以赴應對自然災害和推動災後恢復建設，社會大局保持穩定。

堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉

中央積極支持香港、澳門更好融入國家發展大局，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，有力捍衞國家主權、安全、發展利益。扎實推進中國特色大國外交，為變亂交織的世界增添確定性和正能量，展現了推動構建人類命運共同體的責任擔當。

習近平指出，今年是新中國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，要堅持穩中求進工作總基調，貫徹穩中求進、以進促穩、先立後破的要求，完整、準確、全面貫徹新發展理念，統籌高質量發展和高水平安全，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續增進民生福祉，保持社會大局和諧穩定。
 

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