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2024-02-09 18:45:49

農曆新年2024｜內地網民返鄉下拜年情願住酒店　「睡得好又自在」更免父母操勞

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內地網民返鄉下拜年情願住酒店　「睡得好又自在」更免父母操勞

農曆新年即將來臨，許多遊子紛紛回家過年，不過內地有一名32歲女子，不住家裏而是住酒店，因為房間要給2個弟弟睡，沒有其他空房間，但她實際上更喜歡住酒店，帖文在網路掀起熱議，釣出許多類似經驗的人。

近日「過年回家不住家裡住酒店」登上熱搜，女子因為家中房間要給2個弟弟睡，已經沒有單獨的房間，加上家中生活習慣受到拘束，她更喜歡住酒店。帖文一出，有網友留言表示理解，感覺回娘家融入不了，即使再晚也不會住家裏。另外，還有一家3口自駕13小時回家過年，但選擇住酒店，「睡得好，又自在」。

感覺回娘家融入不了

對此，有網友發文歸納，認為近幾年很多人回家過年不住家裏住酒店，主要分成4類，包括習慣城市生活方式的年輕人、爸媽去世的中年人、外來媳婦或女婿、外嫁的女兒。

針對該現象，有網友便分享，自己回娘家不想給家人添麻煩，一家4口人太多，因此主動選擇住酒店；也有網友覺得老人和年輕人的生活習慣不同，沒住在一起也能理解。

「爸媽不用辛苦收拾房間」

已經成家的徐州姑娘向《都市快報》透露，對她來說，過年住家裏並不是一個最好的選擇：「平時我們夫妻倆工作就很辛苦，過年期間其實很想好好補覺」她提到每年除夕要開6、7小時的車回家吃年夜飯，雖然團聚很開心，但身心是疲憊的。

雖然結婚以後，爸媽還是留了她的房間，但因為家中還有其他小孩，來拜年的人也絡繹不絕，熱鬧的氛圍使得她和老公無法好好休息，2人討論後覺得住酒店很不錯，「爸媽也不用辛辛苦苦收拾房間，而且酒店住着也舒服，我們可以睡到自然醒，然後再過去陪陪他們」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖）

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