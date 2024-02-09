農曆新年2024｜內地網民返鄉下拜年情願住酒店　「睡得好又自在」更免父母操勞

農曆新年即將來臨，許多遊子紛紛回家過年，不過內地有一名32歲女子，不住家裏而是住酒店，因為房間要給2個弟弟睡，沒有其他空房間，但她實際上更喜歡住酒店，帖文在網路掀起熱議，釣出許多類似經驗的人。

近日「過年回家不住家裡住酒店」登上熱搜，女子因為家中房間要給2個弟弟睡，已經沒有單獨的房間，加上家中生活習慣受到拘束，她更喜歡住酒店。帖文一出，有網友留言表示理解，感覺回娘家融入不了，即使再晚也不會住家裏。另外，還有一家3口自駕13小時回家過年，但選擇住酒店，「睡得好，又自在」。

感覺回娘家融入不了

對此，有網友發文歸納，認為近幾年很多人回家過年不住家裏住酒店，主要分成4類，包括習慣城市生活方式的年輕人、爸媽去世的中年人、外來媳婦或女婿、外嫁的女兒。

針對該現象，有網友便分享，自己回娘家不想給家人添麻煩，一家4口人太多，因此主動選擇住酒店；也有網友覺得老人和年輕人的生活習慣不同，沒住在一起也能理解。