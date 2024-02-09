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2024-02-09 14:15:13

農曆新年2024｜四川造型師剪髮賀歲出事　嫌瀏海太短拍片哭訴：愈看愈醜

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女造型師PO出影片，透露自己是一名時尚造型師，隨便找了間理髮店，打算讓理髮師修劉海，怎料一刀下去，瀏海被給剪得太短，但理髮師卻不停誇讚很好看，「精神又漂亮，人顯得都年輕了」，她當下沒有反駁，但回到家後越看覺得越醜，忍不住哭出聲來，問自己究竟犯了什麼錯，花了129元換來這麼醜的造型。

每當農曆新年前，許多人都會趁機理髮，改頭換面迎接新氣象。然而，四川有一名女造型師，花129元人民幣（約142港元）去修瀏海，沒想到被剪壞，讓她崩潰痛哭，掀起討論。

理髮師：人顯得都年輕了

女造型師PO出影片，透露自己是一名時尚造型師，隨便找了間理髮店，打算讓理髮師修劉海，怎料一刀下去，瀏海被給剪得太短，但理髮師卻不停誇讚很好看，「精神又漂亮，人顯得都年輕了」，她當下沒有反駁，但回到家後越看覺得越醜，忍不住哭出聲來，問自己究竟犯了什麼錯，花了129元換來這麼醜的造型。

消息一出，網友紛紛留言：「原來還可以，剪完好醜」、「的確不怎滴，慢慢等吧，很快就長出來了」、「幸好我遇見的理髮師都靠譜」、「其實…細看還挺潮的」。

內地過年少不了「3件套」

另外，也有人分享經歷：「我們這有家理髮店地理位置可好，出店門就能跳河」、「我最喜歡的理髮師前2年調去別的城市了，這2年就沒有剪過滿意的頭」。

據了解，內地過年少不了「3件套」，包括美甲、美睫、美髮，把新年儀式感拉滿，在農曆新年前夕迎來消費高峰，杭州一名理髮店店員就透露，過年期間是他們「旺季」，最忙的時候到晚上11點還在幫客人燙染頭髮，而且店內人手不夠，店家會拒絕單純洗吹的單，理由基本上都是來不及。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖）

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