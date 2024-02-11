農曆新年2024｜壓歲錢原意為辟邪　有一個朝代過年要着白衫

大多數人都認為，過年穿紅色才吉祥，但在中國歷史有個時期，農曆新年時有穿白衣的習俗。另外壓歲錢在古代一開始，其實不是錢。盤點三大農曆新年冷知識，帶您了解。

1.過年要穿白衣?

眾所皆知，紅色是春節的吉祥色，不只要貼紅色的春聯，還得穿大紅色的衣服才會招來好運。但是你們知道嗎？在中國歷史上有一個時期，是以白色為吉祥色的，那就是元朝。

根據《馬可波羅遊記》記載，「蒙古人認為白色服裝是吉祥的象徵，他們在過年時有穿白色衣服的習俗。」