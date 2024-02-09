農曆新年2024｜山東男拎15公斤大蝦回鄉加餸　加碼兩封5000元大利是孝敬父母

不少人過年返鄉時，都會帶上許多買給父母的名產、禮盒等，山東一名25歲小伙，直接提了15公斤的蝦子搭火車，準備回老家替年夜飯「加餸」。

包括草蝦、北極甜蝦等

隨着春運展開，可以在車站看到許多大包小包的乘客，有記者捕捉到在山東淄博火車站外，一名看起來相當年輕的小伙，身上沒有太多行李，但手上卻提了沉甸甸的發泡膠盒，看起來裏頭像是裝了甚麼「特殊物品」。

上前採訪後，該名男子解釋，發泡膠盒裝的是15公斤的大蝦，包括草蝦、北極甜蝦等，趁這次過年把好餸帶回家跟爸媽一同享用。