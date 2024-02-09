農曆新年2024｜深圳11大花市有驚喜　空中步道行年宵　俄式風情過年

農曆新年快到了，深圳花市陸續登場！今年深圳啟動「全市模式」，全市各區共有11個大型花市，大部分都由年廿四（2月3日）開鑼，一直開展到年三十晚（2月9日）。
花市不單多，而且各有特色。有年貨攤位超多的、大玩傳統與科技新舊元素的，有首次開展「空中花市」的，有俄式風情的，也有大自然風格的，把花市變成打卡樂園，在玩樂之中迎春接福。
文章出處：當代中國網站
羅湖：愛國路花市：深圳經典王牌花市
到深圳逛花市，必到「經典王牌」羅湖愛國路花市。以深圳來說，此處可以說是花市始祖。自1982年開始舉辦到如今，這裏成為了每年舉辦花市的固定場所，對於不少深圳人來說，逛過愛國路花市才算真正過年。
今年，愛國路花市融入了元宇宙元素，大玩傳統與新潮，又還原傳統花市門樓，引入元宇宙數碼媒體技術，製作一系列AR迎新春玩意、數碼祈福等體驗，讓傳統花市散發時代氣息。
福田：卓悅中心 商圈嘉年華有吃有玩
福田區卓悅中心的節日大道、天元大街一帶，已成為了節日慶典的指定場所，春節當然不例外。福田區的花市主會場便在天元大街登場，會場借鑒了嶺南建築和廣東園林的建築特色，融入了中式花燈與彩色窗格。在當中逛花市，就好像遊走於盛開的簕杜鵑花群中。
今年的主題圍繞低碳，結合新科技元素讓市民來一場視覺與花市的盛宴。
福田區的花市面積約24,000平方米，是深圳一個極具規模的花市。除了主會場外，2個分會場分別位於香蜜湖的四季花谷及深業上城三樓小鎮。伴隨的還有一系列花卉打卡場景與表演，買年花外亦是逛年宵的好地方。
寶安：首個空中花市濱海廊橋 延伸至歡樂海岸
有沒有想過在「高空」中逛花市？
寶安區新晉網紅地標建築濱海廊橋今年便開展了一個別開生面的空中花市，在空中慢行步道上以紅、金為主色調設計，搭配燈籠、紅繩造型等元素，打造一個集傳統花街與特色市集於一身的墟市。
晚上，亮了燈，這裏便是空中夜花市，視覺上更夢幻。
在濱海橋下沉廣場和萬豪草坪舞台，有多樣的文化藝術嘉年華，有音樂會、小丑表演等節目，160個攤位融合歡樂海岸「灣區之光」、四季公園等特色美景，打卡位特別多。
廊橋花市外，寶安區還有另一大型花市，就在港人熟悉的壹方城商場外。巨型的飛龍裝置與燈籠樹是必到的打卡位，場內還有皮影戲、變臉、捏糖人、吹糖人等多種傳統非遺表演，特多的小吃攤位令逛花市變得其樂無窮。
龍華：壹方天地：必看皮影變臉戲
未能到寶安區的話，來龍華區也能體驗到壹方系的花市魅力。
壹方天地的花市設置逾170個攤位。在Ｄ區外廣場的花市，有傳統舞獅、變臉、揑糖人，以及書筒舞等非遺表演。年貨市集則在C區，各鮮花、揮春對聯、糖果應有盡有。
現場有迎春漢服裝扮、京劇服飾及手工雕刻展攤，亦是花市亮麗之一。
龍崗：唯一大學花市：俄羅斯風情吸引年青人
龍崗迎春花市選址別樹一格，不在時尚的商場或精緻的公園，而在於北理莫斯科大學校園內。
北理莫斯科大學是中俄共建的大學，部分講師自俄羅斯，大學內有極具俄羅斯的建築，有異國風情。大學內迎春花市總面積約3萬平方米，共有8個花市，比福田區節日大道花市的面積還要大。
花市最大特色是能夠購買俄羅斯特產，也能在校園內吃到極具性價比的俄羅斯美食，還可以打扮成俄羅王子公主拍照留念。
大學主會場亦有不少具異國特色的活動，包括中俄文藝節、自彈自唱Live表演、民謠、巡遊、舞蹈，以及財神爺送福等等。值得一提的是，大學於花市期間推出「新春校園卡」，內有8個花市和校園特色打卡點，帶大家重回校園時光。相信能夠吸引不少年青人。
坪山中心公園：雲巴直抵 必嘗Live鋼琴音樂會
坪山區的迎春花市選址在坪山區中心公園及坪山文化聚落舉行，乘雲巴到文化聚落或坪山中心下車直達。戶外元素特別多，令花市變得更像一個嘉年華。有樂隊表演，鋼琴音樂會、小丑氣球巡遊、長笛表演等。
獨特之處就是結合坪山傳統文化「坪山麒麟舞」、舞龍立體剪紙、龍年版畫等，適合一家大小來參與。
難得的是，坪山區中心公園的「城市生活營地」，在花市期間首次對外開放予所有人參與。營地上設有免費的帳篷供市民使用，可以圍爐煮茶、喝咖啡，在大草地欣賞不同表演，令逛花市變成一家的遊樂活動。
隨着花市陸續開鑼，深圳農曆新年氣氛愈來愈濃，到哪區都能感受得到龍年氣息！