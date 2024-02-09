農曆新年2024｜深圳11大花市有驚喜　空中步道行年宵　俄式風情過年

龍年｜一文看清深圳11大花市！首設空中花市 年貨文創目不暇給

羅湖：愛國路花市：深圳經典王牌花市 到深圳逛花市，必到「經典王牌」羅湖愛國路花市。以深圳來說，此處可以說是花市始祖。自1982年開始舉辦到如今，這裏成為了每年舉辦花市的固定場所，對於不少深圳人來說，逛過愛國路花市才算真正過年。 今年，愛國路花市融入了元宇宙元素，大玩傳統與新潮，又還原傳統花市門樓，引入元宇宙數碼媒體技術，製作一系列AR迎新春玩意、數碼祈福等體驗，讓傳統花市散發時代氣息。 福田：卓悅中心 商圈嘉年華有吃有玩 福田區卓悅中心的節日大道、天元大街一帶，已成為了節日慶典的指定場所，春節當然不例外。福田區的花市主會場便在天元大街登場，會場借鑒了嶺南建築和廣東園林的建築特色，融入了中式花燈與彩色窗格。在當中逛花市，就好像遊走於盛開的簕杜鵑花群中。

今年的主題圍繞低碳，結合新科技元素讓市民來一場視覺與花市的盛宴。 福田區的花市面積約24,000平方米，是深圳一個極具規模的花市。除了主會場外，2個分會場分別位於香蜜湖的四季花谷及深業上城三樓小鎮。伴隨的還有一系列花卉打卡場景與表演，買年花外亦是逛年宵的好地方。 寶安：首個空中花市濱海廊橋 延伸至歡樂海岸 有沒有想過在「高空」中逛花市？ 寶安區新晉網紅地標建築濱海廊橋今年便開展了一個別開生面的空中花市，在空中慢行步道上以紅、金為主色調設計，搭配燈籠、紅繩造型等元素，打造一個集傳統花街與特色市集於一身的墟市。 晚上，亮了燈，這裏便是空中夜花市，視覺上更夢幻。

在濱海橋下沉廣場和萬豪草坪舞台，有多樣的文化藝術嘉年華，有音樂會、小丑表演等節目，160個攤位融合歡樂海岸「灣區之光」、四季公園等特色美景，打卡位特別多。 廊橋花市外，寶安區還有另一大型花市，就在港人熟悉的壹方城商場外。巨型的飛龍裝置與燈籠樹是必到的打卡位，場內還有皮影戲、變臉、捏糖人、吹糖人等多種傳統非遺表演，特多的小吃攤位令逛花市變得其樂無窮。 龍華：壹方天地：必看皮影變臉戲 未能到寶安區的話，來龍華區也能體驗到壹方系的花市魅力。 壹方天地的花市設置逾170個攤位。在Ｄ區外廣場的花市，有傳統舞獅、變臉、揑糖人，以及書筒舞等非遺表演。年貨市集則在C區，各鮮花、揮春對聯、糖果應有盡有。 現場有迎春漢服裝扮、京劇服飾及手工雕刻展攤，亦是花市亮麗之一。