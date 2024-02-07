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2024-02-07 10:50:00

雪豹被新疆男肢解食落肚 「雪山之王」尾巴製腰帶

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雪豹遭被新疆男殺再吃掉 「雪山之王」尾巴製腰帶

雪豹遭被新疆男殺再吃掉 「雪山之王」尾巴製腰帶

雪豹被內地列為國家一級重點保護動物。新疆一名男子最近殺掉雪豹，更肢解煮來吃，最後將「雪山之王」的尾巴製成腰帶。

根據《新京報》報導，新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州，最近被揭發一件殘殺雪豹案件。當地警方發現，阿姓嫌犯在烏恰縣一處山上放置捕獸器，他原想獵捕國家二級保護野生動物「北山羊」（西伯利亞羱羊）。男子後來發現一隻雪豹被夾死。按照法律程序，男子應通報警方查驗，但他暗自將雪豹剝皮肢解，把雪豹肉下鍋煮來吃，還用雪豹尾巴製成腰帶。該男子後來遭警方拘捕，目前案件還在調查當中。

雪豹被阿姓疑犯用捕獸器殺死再吃掉，尾巴被製成腰帶。（網上圖片） 雪豹被阿姓疑犯用捕獸器殺死再吃掉，尾巴被製成腰帶。（網上圖片） 雪豹被阿姓疑犯用捕獸器殺死再吃掉，尾巴被製成腰帶。（網上圖片） 雪豹被阿姓疑犯用捕獸器殺死再吃掉，尾巴被製成腰帶。（網上圖片） 雪豹是亞洲高山高原地區最具代表性的物種

雪豹數量約7000隻

據了解，雪豹是亞洲高山高原地區最具代表性的物種，是一種大型貓科動物，常在雪線附近和雪地間活動，因此被取名為「雪豹」，又名艾葉豹、荷葉豹、草豹。雪豹分布於青藏高原、帕米爾高原、天山山脈、阿爾泰山脈及中國西部和中亞東部的其它高山地區。其皮毛為灰白色，有黑色點斑和黑環，尾巴長而粗大，在岩石堆中是極好的保護色，有「雪山之王」之稱。

目前全球雪豹數量約為7000隻，其中內地雪豹數量為4500隻左右，主要分布在新疆、西藏、青海和內蒙等8個省區。瀕危物種公約（CITES）將雪豹列為附錄I物種，禁止其進入國際貿易。1988年，雪豹被內地列為國家一級重點保護動物。據內地法律規定，對於非法獵捕、殺害或者非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其製品的行為，法律將處以5年以下有期徒刑或者拘役，併處罰金。嚴重最重可處10年以上有期徒刑。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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