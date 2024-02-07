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健康解碼
2024-02-07 07:30:00
日報

健康解碼｜銀屑病 不止皮膚問題 共病殺到 關節遭殃

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健康解碼｜銀屑病 不止皮膚問題 共病殺到 關節遭殃

健康解碼｜銀屑病 不止皮膚問題 共病殺到 關節遭殃

有許多患者會誤以為銀屑病只是一種皮膚病，但隨著醫學發展，發現此症除了引起皮膚症狀，更會造成心理創傷，以及誘發各種最容易被忽略的共病。有醫生指出，銀屑病容易引起關節炎等共病，愈遲開始治療，對皮膚及關節的破壞愈大。而生物製劑則能及早抑制病情，甚至有望將病情達到百分百改善。

銀屑病是源於自身免疫系統失調，主要的誘發因素包括遺傳、肥胖及煙酒等。皮膚科專科醫生鍾文浩指出，患者的關節例如手肘、膝頭、手掌及腳板，以至生殖器官的皮膚也會出現凸起的銀色皮屑，部份人的頭皮及指甲亦會遭殃。

 

被標籤化 身心受損

銀屑病患者常因皮膚徵狀而自感外觀異於常人，亦常因此被標籤化，被誤以為患上傳染病，造成社交障礙，引伸情緒問題，有調查就指大約兩成患者曾因此出現抑鬱症狀，少部份人更有自殺傾向，絕對不能忽視症狀背後的影響。

「除了皮膚徵狀，銀屑病患者不能忽略共病，大約三成患者會受到不同種類的關節影響，大部份發生於皮膚病後，也有個案是先出現關節炎。特別是相對年長的患者，在以往沒有太多治療方法的年代，對銀屑病習以為常，忽略了這些共病而沒有治療，長期不受控的炎症更會增加心血管病的風險。」鍾醫生說。

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提到治療方案，大致可分為局部性及系統性治療，針對中度至嚴重程度病情，口服免疫系統抑制劑是其中一種選項，但鍾醫生指出，服用者需要定期抽血檢查肝腎功能和血球指數，免疫力亦會減低。較安全的系統性治療包括維他命A酸、光照治療以及生物製劑。

 

生物製劑 抑制炎症

治療銀屑病的生物製劑可以分為抗腫瘤壞死因子、白細胞介素抑制劑17及23等類別。鍾醫生稱，抗腫瘤壞死因子類別的生物製劑歷史較長，副作用亦較多；白細胞介素抑制劑則較接近發炎源頭，療效較佳，部份患者可達至百分百痊癒，惟少數患者或會出現真菌感染。三種生物製劑對於銀屑病關節炎等共病有著不錯療效，如果單純是皮膚症狀，則以白細胞介素抑制劑的療效較為理想。當然，選用哪類藥物不能單以療效衡量，鍾醫生就說，用藥前必須接受基本身體檢查，例如肺癆及肝炎測試等，亦要考慮是否有其他共病如腸炎、脊椎炎等。

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儘管生物製劑的療效顯著，惟部份患者會在徵狀改善後自行減藥或停藥，鍾醫生提醒此舉或會導致病情復發︰「不同研究指出，大部份患者停藥後病情會復發，建議至少要等病情穩定6-12個月後才可考慮減藥，包括減少注射頻率，現時未有清晰指引說明如何停藥或減藥，一切必須因應病人實際情況考慮。」

 

備注：

鍾文浩醫生提醒，治療銀屑病有不同方案，各有其成效及副作用，患者應主動與醫生商討，選擇最合適自己的治療方案。

皮膚科專科醫生鍾文浩醫生

皮膚科專科醫生鍾文浩醫生

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