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健康
2024-02-07 04:30:18
日報

勿輕視！新冠病毒再活躍

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新冠病毒

勿輕視！新冠病毒再活躍

近日新冠疫情再趨活躍，2024年首三個星期，每周均新增超過500宗個案。惟不少人已經將疫情拋諸腦後，即使出現上呼吸道徵狀，也未必會做快測。香港家庭醫學學院公共教育委員會主席顏寶倫醫生表示，農曆新年個案數字或再上升，籲大眾勿輕視，高危人士更應做好預防措施。

顏寶倫指近期於門診的確見多了新冠個案，政府統計數字指本港大約360萬曾感染新冠病毒，但相信實際數字更多，「如果問身邊親友，相信超過一半人曾受感染。若到現時也未受感染的人，也切勿認為自己是『天選之人』不會中招，原因相信是防疫措施做得很好，以及幸運。」
 

新冠病毒 顏寶倫

顏寶倫提醒大眾勿對新冠病毒掉以輕心，新年假期個案或會增加。

避免做播毒者

現時不少人已經將疫情放低，出現上呼吸道感染要求醫時，也沒有做快測。顏寶倫認為，「必須記住新冠病毒的傳染性極強，如果掉以輕心，除了可能延遲求診，推遲了接受抗病毒藥物治療而令療效減低，甚或成為了『播毒者』。因此作為負責任的人，最好求診前自行用快測棒做一次檢測，甚至用幾合一的款式同時檢測是否流感；及早使用有效的藥物，縮短病程、減少入院及長新冠風險，並減輕醫療系統負擔；也要戴好口罩，保持社交距離措施，減少與高危人士接觸。見朋友可以，但用餐就可免則免。」

新冠病毒 快測

如出現上呼吸道感染徵狀，建議先做快測。

早求醫早治療

治療新冠病毒感染，早求診最為重要，因為兩款抗病毒藥都需要在出現徵狀頭5天內開始服用，才有最佳療效。顏寶倫指，「據衛生防護中心指引，高危人士包括65歲以上長者、長期病患，或心肺有嚴重疾病，都會建議使用抗病毒藥物治療新冠病毒感染，並根據患者的病情和本身患有的疾病而選擇藥物。」兩款抗病毒藥帕克斯洛維德及莫納皮拉韋的臨床療效相若，同樣可減重症和死亡率。顏寶倫建議如到私家醫生求診，先查詢有否這些藥物提供，避免要多看一次醫生而延誤治療。

做好預防措施

另一邊廂，流感於去年底迎來一段高峰期，病徵上比感染新冠病毒可能更為嚴重，長者及小朋友要特別小心。如果不幸同時感染兩種病毒，出現腦炎、心肌炎、肺炎等併發症的風險大增，因此高危人士應該接種流感疫苗及新冠疫苗，做好預防措施。顏寶倫解釋，流感疫苗可預防最常見的H1N1及H3N2流感病毒；至於新冠疫苗方面，若上一針或受感染超過半年，都建議接種加強劑，「過往如接種復必泰mRNA疫苗，鼓勵選擇最新針對XBB變種的mRNA疫苗。至於過往接種科興者，也建議『溝針』，不過應先與醫生商討，清楚接種後的反應如發燒、針口痛會比較強烈；要繼續接種科興的原始病毒株疫苗亦可，一樣能加強免疫力。」

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