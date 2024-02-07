化療後手腳麻感難行走？中醫助癌友重新起步

57歲李先生罹患前列腺癌，在注射化療三、四個月後出現手腳麻痺症狀，且逐漸加重，產生左腳板垂足、自行步行困難導致需使用拐杖之情形。經中醫診斷李先生屬於整體氣虛與腎陽不足，經過兩個月的辨證處方治療，手腳麻感消退許多，原本踏地的增厚異常感明顯減退，腳的肌力逐漸恢復，並可慢速自己步行，踏地不穩及漂浮感也消失，整體狀況進步明顯。

化療引起神經病變 常見「手腳麻木」副作用

奇美醫院中醫部醫師許晉嘉說明，化學治療雖然可以殺死惡性腫瘤細胞，但同時化療後的手腳麻痺，也成為了病人常見的副作用之一，屬於「化療引起之周圍神經病變(chemotherapy-induced peripheral neuropathy，CIPN)」。

CIPN的症狀常見為感覺神經異常，病人最常出現的不舒服包含四肢麻痺、感覺鈍化、疼痛、針刺感、以及燒灼感，發生部位呈「手套-襪子」狀分布，主要出現在手腳的末端。少數病人會表現出運動神經相關之症狀(例如無力、動作失調、偏癱)、自律神經相關症狀、以及腦神經症狀等。情況較嚴重者可能有肌腱反射消失、肌肉萎縮甚至癱瘓。

CIPN在化療初期即可出現，在療程結束後這些症狀通常可逐漸緩解、消失。然而，部分病人症狀可能長期存在，嚴重者甚至持續數月至數年，嚴重影響生活品質。