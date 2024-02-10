失眠｜睡不著不一定是因為壓力大！缺鈣、缺鎂也會影響睡眠

現代人常有失眠的問題，許多人認為可能是情緒、壓力、環境等因素影響所致，不過其實也可能與缺鈣、缺鎂有關。台灣食藥署在臉書「藥博士 正藥說」上指出，事實上鈣離子、鎂離子這2種微量元素的缺乏，也有可能影響睡眠品質。

鈣、鎂與睡眠也有關 如何補充避免過量？ 一般人都知道鈣是維持骨骼、牙齒健康的關鍵元素，然而它也在調節睡眠過程中也扮演著重要的角色。食藥署表示，鈣能夠協助合成色胺酸，而色胺酸則能夠轉變為血清素、褪黑激素，這兩種神經傳導物質能夠幫助調節睡眠。 另一方面，鎂則有舒緩神經和肌肉的作用。食藥署提到，對於因焦慮、壓力而難以入睡的人來說，適當的鎂攝取能夠減輕這些不適，幫助入睡，大家可以透過多種食物來補充這些微量元素，包括乳製品、綠色蔬菜和堅果類食品。 不過食藥署提醒，過量攝取鈣、鎂可能會增加腎臟負擔、結石風險，也可能會引起消化不良、腸胃道不適等症狀，建議成年人每日鈣攝取量約為1000毫克，鎂攝取量則約為300毫克，若仍有缺乏的疑慮，則可以根據專業醫療人員的建議進行補充，以維持良好的身體機能與睡眠品質。