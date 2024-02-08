情人節2024｜「一見鍾情」有科學根據嗎？

少有的學術研究

以往科學家很少憑經驗研究一見鍾情。而2017年荷蘭格羅寧根大學有心理學家團隊，就圍繞著這個浪漫議題進行探討。研究人員要求近400名男性和女性參加者，在首次碰面後立即進行相關的問卷調查，以調查他們對「潛在愛侶」對方的魅力，以及自身所感受到多少激情，亦即是性吸引力。數據從線上見面、貼滿照片的實驗室和面對面會面3個方面進行收集，從這些即時資料歸納出5個有趣的現象：



1, 不能說一見鍾情是偏見

真的會有參加者在實驗中嘗到「一見鍾情」的感覺。這種強大的初始吸引力，能夠轉化成日後的一種關係。然而亦有人會反駁指一見鍾情是一種偏見的印象，用來塑造出墮入愛河的錯覺。研究團隊綜合分析，認為以這個反駁論點來對所有一見鍾情的情況來說，這個劃一解釋並不恰當。

2, 見到靚仔/靚女較易觸發一見鍾情

第2點就算沒有研究支持下，相信大家也不會懷疑。以量化來說，研究團隊還說人的吸引力每高一個等級，便會獲得多9倍從其他人報告「一見鍾情」的人數。

3, 男性比女性較易一見鍾情

從結果來說，男性較女性易對對方一見鍾情，雖然研究本身並無進一步拆解箇中原因，但資料顯示女性對於尋找理想伴侶，會傾向有所考量，較少觸發這種瞬間感覺。

4, 一見鍾情通常不是相互的

調查也表明一見鍾情通常是一種片面現象，團隊認為同時分享這種即時愛情並不常見。然而研究也懷疑，單方面的強烈感覺可以幫助塑造另一個人的印象，從而令對方也跟著會一見鍾情。

5, 一見鍾情並非真正的愛

研究發現「愛」Love所包含的親密、熱情和承諾，在一見鍾情的最初時刻並不強烈。至少，他們所體驗這些情緒的程度，一定不及親人和情侶等「已建立」的關係。研究總結指出，一見鍾情應是一種強烈的「推/拉」吸引力，促使一段關係的展開。一見鍾情可多次發生，也可以永不轉化成關係，但如果閣下有幸因為一見鍾情而修成正果，廝守一生的話，那肯定是一個精彩故事。