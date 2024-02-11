減少飲酒好簡單 不賣大杯裝即令酒吧少賣8%餐酒

小酌可能怡情，多飲就亂性傷身，嚴重時更可引發意外。但如何才能令人飲少些？方法原來十分簡單！有研究發現，酒杯的大小對飲酒量有直接的影響，因為只要剔走最大杯裝的餐酒選項，即一般的250毫升杯裝，酒吧的餐酒銷售量隨即下降8%。

該項由劍橋大學進行的研究，邀請21間持牌酒吧參與。在測試的4個星期內，酒吧會取消原有酒單上最大杯裝的選項，以了解此舉對於酒精銷售的影響。結果發現，只是簡單取消最大杯裝的選擇，每間酒吧每日平均賣少420毫升酒，降幅達7.6%。同時，啤酒及其他汽酒的銷售量未有增加，反映顧客沒有以其他酒類代替餐酒。有關研究已刊載在《PLOS Medicine》。

轉向較小杯的選擇

研究人員指出，當酒吧不再售賣最大杯裝的餐酒，人們便會轉向較小杯的選擇，而且不會多飲幾杯以達到大杯裝的份量，原因是人們傾向消費特定數量的「單位」，譬如是研究中的破璃杯，人們一開始已經限制自己飲用的杯數，故此若酒杯的容量減少，自然便會飲少了酒。

他們認為，取消最大杯裝餐酒未見影響酒吧或餐館的收入，但就可能會被酒業抵制，故此需要公眾支持才能廣泛推行。飲酒是導致提早死亡及病患的主要原因之一，估計2016年便有300萬人被酒精奪命。