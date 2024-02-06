爽吃零食當心年後褲子穿不下！營養師傳授低卡攻略

「明明沒吃什麼，為甚麼莫名其妙變胖？」過年最愜意的事情莫過於追劇吃零食，不少人過年後發現腰圍肥了一圈，光田綜合醫院營養師魏瑜伶提醒，在追劇時若是鳯梨酥一個接一個，年後褲子就可能穿不下了；尤其三高民眾要特別留意高糖、高鈉、高脂的零食，避免攝取過量，多以健康的水果取代，才能健康過好年。

追劇時注意力都會在觀看的電視上，很容易攝取過量零食。

你是否經常一邊追劇一邊吃零食，「本來只想吃幾片，結果最後整包吃光！」魏瑜伶表示，這是因為民眾在追劇時，注意力都會在觀看的電視上，此時若手邊有大把零食，意志力就會「罷工」，不但容易失控，餅乾就會一片接著一片停不下來，導致攝取過多的量，也因為注意力沒有在「吃」上面，就會自覺好像沒吃很多，此時若再加上年節時餐餐大魚大肉，1、2周累積下來的熱量當然可觀！

水果纖維比較容易有飽足感，還有豐富的維他命。

也有不少人為了維持體重乾脆「全面禁止」吃零食，不過魏瑜伶建議，過年原本就是個較放鬆的節日，加上美食誘惑多，愈想「禁止」自己吃零食，反而會「愈禁愈想吃」，最後導致吃下更多的熱量。因此，在控制新年飲食時，不如用「取代」的方式代替禁止，例如：以低卡水果如番石榴、蘋果等，取代糕餅與朱古力、糖果，除了水果纖維比較容易有飽足感外，還有豐富的維他命，可以補充均衡營養；若真的想喝飲料，也可以用無糖的紅茶、綠茶、烏龍茶，取代高糖分的汽水、珍珠奶茶，如此一來便可大幅減少糖分的攝取。

三高人士怎麼吃？這些地雷要小心

高血糖

另外，魏瑜伶也提醒三高患者，若血糖偏高，應避免吃蜜餞、牛軋糖、花生糖、麻荖、鳳梨酥等高糖零食，在吃水果時，不但要選擇低甜度的種類，攝取的量也需要控制不要超過一個拳頭大，以免血糖飆高造成不適。

高血壓

而血壓偏高的人士則要小心熱量不高、但是鈉含量超標的零食，例如魷魚絲、肉乾、紫菜等。

高血脂

高血脂的民眾則要小心酥餅、堅果類食物的攝取，除了盡量選擇原味的堅果外，分量也建議勿超過1到2湯匙。

總而言之，新年零食可盡量選擇少加工、原味低卡或減糖、減鹽的種類，並在追劇前先準備好手邊可進食的份量，如此一來才不會對身體健康造成太大的負擔！

最後，魏瑜伶也提醒，雖然追劇過年看起來很愜意，但民眾仍要記得定時起來活動、舒展筋骨，最好每天能抽出1、2個小時陪陪家人外出散步，除了避免久坐、造成筋骨酸痛外，也能防止熱量堆積上身，才不會過完年變胖又傷身。

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