癌症｜港大醫學院首建細胞生成平台 冀提高免疫治療療效

香港大學李嘉誠醫學院和香港科技大學的研究團隊合作，利用幹細胞生成人類免疫細胞，用於癌症免疫療法。這方法可複製人體生成免疫細胞的自然過程，有望提升癌症靶向療效。研究結果已發表於學術期刊《信號轉導與靶向治療》。 癌症免疫療法成功在過去十年推動癌症治療領域的發展，惟免疫細胞來源不 足，眾多病例顯示，癌症患者的免疫細胞已變異或因化療而耗盡，因而無法有效對抗癌細胞。

人類擴展潛能幹細胞 研究團隊於是採用一種稱為「人類擴展潛能幹細胞」的特殊幹細胞，在實驗室環境中產生免疫細胞。這種幹細胞具有分化成任何類型組織的潛力，較傳統的誘導多能幹細胞優勝。為模擬人類胚胎發育過程，團隊更利用胚胎發育所需的生長因子，模擬胚胎在子宮中的生長環境。 團隊觀察基因表達發現，他們用幹細胞產生的類胚胎組織與人類胎兒樣本非常相似。其後建立的新方法「新型空間組學演算法」，可精確分析患者樣本上的單個細胞和基因表達。研究結果表明，新平台能夠如實複製人體生成免疫細胞的自然過程，有助醫生在臨床上對患者作診斷和預後。