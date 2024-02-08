熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-02-08 04:30:24
日報

社區藥房資助基層市民抗癌 每人可獲2.5萬

分享：
社區藥房 悟宿贈藥護基層

社區藥房資助基層市民抗癌 每人可獲2.5萬

在醫學進步下癌症雖不再是絕症，惟治療不但折磨身心，費用更動輒萬元計，一般基層市民根本難以負擔。現年51歲的陳女士(化名)去年確診肺癌4期，需接受標靶注射治療及化療等治療，癌症令她失去工作，亦無法負擔標靶藥費用。其後在社工的協助下，獲批「悟宿贈藥護基層」計劃的藥物資助，才得以暫時鬆一口氣。

情況時好時壞

陳女士在確診前身體不太好，經常有貧血及頭暈的狀況，甚至在工作期間不時要休息，當時她認為自己只是比較虛弱，故未有做檢查。直到去年2月，陳女士已持續咳嗽超過半年，某天醒來後覺得異常疲累，無法起床，「後腰位置非常疼痛，於是到不同的普通科醫生求醫。不過情況時好時壞，有時連起身及坐下這些簡單動作亦有痛感。」至同年6月，陳女士在女兒勸告下進行電子掃描等更詳細的全身檢查，結果確診肺癌第4期，癌細胞已擴散至骨及腦部等位置。身體檢查到確診只有數天，陳女士家族亦無相關病史，一直以為自己只是腰骨有問題，一時之間難以接受。
 

社區藥房 悟宿贈藥護基層

陳女士於去年6月確診肺癌第４期。

社區藥房 悟宿贈藥護基層

合資格患者可獲港幣$25,000元藥費資助。

患病後無奈停工

確診前陳女士在超級市場任職收銀員，身體開始出現問題後，由於身體異常疲累及四處求醫，被迫經常請假，難以正常上班，確診後更無奈停工，其時女兒中學畢業，需要全職照顧母親，兩人便領取綜援至今。確診初期陳女士的頸部、後腰及右腳膝蓋等多個部位均出現痛症，稍微移動身體就有痛感，亦長期感到疲憊，生活無法自理，甚至連下床也有困難。

醫生建議陳女士同時接受標靶注射治療及化療，而標靶注射治療藥費逾萬元，並要持續每三星期注射一次，對於失去收入，靠綜援為維生的母女非常困難。陳女士坦言初時想放棄，「因為無錢醫！唔想到時人又無錢又無」，惟只接受化療又不知道有甚麼效果。她最後在家人說服下接受標靶藥治療，打算先治療再處理藥費問題。

Ad Block

獲2.5萬元藥費資助

在確診後，陳女士透過社工尋找不同的一筆過、生活費用資助，而藥費方面則在醫務社工轉介至聖雅各福群會下，成功獲批「悟宿贈藥護基層」計劃的2.5萬元藥費資助，用作購買標靶藥物，而聖雅各福群會亦向陳女士提供營養奶，籍以增強抵抗力。

治療初期陳女士的副作用很大，經常頭暈及無法下床，亦需吸氧氣。至第4針方有改善，其後醫生指反應理想，癌指數較病情初期跌近一半，現時已注射7至8針。治療後陳女士的體力已大大改善，可自行煮飯、上落3層樓梯外出，也不再需要經常吸氧氣。

Ad Block

預計200人受惠

悟宿基金會早前撥款港幣500萬，支持聖雅各福群會惠澤社區藥房推出的「悟宿贈藥護基層」計劃，為期5年，預計有200名癌症患者受惠。有經濟困難，並持有有效香港身份證及醫管局發出自費處方的癌症病人，經社工評估及轉介至聖雅各福群會，就可申請有關計劃，合資格患者可獲港幣2.5萬元藥費資助並憑藥物單據報銷。

詳情可參考聖雅各福群會惠澤社區藥房「悟宿贈藥護基層」計劃

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受