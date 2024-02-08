社區藥房資助基層市民抗癌 每人可獲2.5萬

在醫學進步下癌症雖不再是絕症，惟治療不但折磨身心，費用更動輒萬元計，一般基層市民根本難以負擔。現年51歲的陳女士(化名)去年確診肺癌4期，需接受標靶注射治療及化療等治療，癌症令她失去工作，亦無法負擔標靶藥費用。其後在社工的協助下，獲批「悟宿贈藥護基層」計劃的藥物資助，才得以暫時鬆一口氣。 情況時好時壞 陳女士在確診前身體不太好，經常有貧血及頭暈的狀況，甚至在工作期間不時要休息，當時她認為自己只是比較虛弱，故未有做檢查。直到去年2月，陳女士已持續咳嗽超過半年，某天醒來後覺得異常疲累，無法起床，「後腰位置非常疼痛，於是到不同的普通科醫生求醫。不過情況時好時壞，有時連起身及坐下這些簡單動作亦有痛感。」至同年6月，陳女士在女兒勸告下進行電子掃描等更詳細的全身檢查，結果確診肺癌第4期，癌細胞已擴散至骨及腦部等位置。身體檢查到確診只有數天，陳女士家族亦無相關病史，一直以為自己只是腰骨有問題，一時之間難以接受。



患病後無奈停工 確診前陳女士在超級市場任職收銀員，身體開始出現問題後，由於身體異常疲累及四處求醫，被迫經常請假，難以正常上班，確診後更無奈停工，其時女兒中學畢業，需要全職照顧母親，兩人便領取綜援至今。確診初期陳女士的頸部、後腰及右腳膝蓋等多個部位均出現痛症，稍微移動身體就有痛感，亦長期感到疲憊，生活無法自理，甚至連下床也有困難。 醫生建議陳女士同時接受標靶注射治療及化療，而標靶注射治療藥費逾萬元，並要持續每三星期注射一次，對於失去收入，靠綜援為維生的母女非常困難。陳女士坦言初時想放棄，「因為無錢醫！唔想到時人又無錢又無」，惟只接受化療又不知道有甚麼效果。她最後在家人說服下接受標靶藥治療，打算先治療再處理藥費問題。

獲2.5萬元藥費資助 在確診後，陳女士透過社工尋找不同的一筆過、生活費用資助，而藥費方面則在醫務社工轉介至聖雅各福群會下，成功獲批「悟宿贈藥護基層」計劃的2.5萬元藥費資助，用作購買標靶藥物，而聖雅各福群會亦向陳女士提供營養奶，籍以增強抵抗力。 治療初期陳女士的副作用很大，經常頭暈及無法下床，亦需吸氧氣。至第4針方有改善，其後醫生指反應理想，癌指數較病情初期跌近一半，現時已注射7至8針。治療後陳女士的體力已大大改善，可自行煮飯、上落3層樓梯外出，也不再需要經常吸氧氣。