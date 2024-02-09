社區輕度認知障礙教育 找出潛在阿茲海默患者

當一個人常在短期記憶上有困難，記憶問題比同齡人士的平均程度嚴重，便有機會患有輕度認知障礙。此症是一個由正常老化演變成認知障礙症的過渡階段，患者雖如常生活，但日後罹患認知障礙症的機率較高，如阿茲海默症。為避免發展至不可逆轉的階段，及早識別輕度認知障礙和輕度阿茲海默症患者，及介入治療至關重要。

香港70歲或以上長者的認知障礙症病發率為9.3%，預計病發率每廿年增加一倍，有研究推算，至2039年便會有逾三十萬人患病。眾多認知障礙症中，阿茲海默症大約佔七成個案，情況不容忽視。

據政府資料，醫院管理局治療認知障礙症患者的人數，截至2022年，過去5年間便由7.08萬增至8.4萬人，增幅達19%，當中90%為65歲或以上患者。中國內地去年9月發布的《阿茲海默症患者需求洞察報告》顯示，60歲以下發病的患者佔21.3%，比國際通報早發型阿茲海默症佔比的5%至10%更多，揭示阿茲海默症患者在中國有年輕化的趨勢。擔心隨人口老化，阿茲海默症患者只會有增無減。社企「銀騎士」創辦人麥嘉欣分享照顧阿茲海默症患者家人的心路歷程，認為及早發現阿茲海默症並進行治療，可幫助病人及甚至整個家庭。

冀大眾明白及早檢查之重要

港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生指，參與展開輕度認知障礙社區教育活動的目的，是希望透過健康講座及篩查活動一改坊間對這病症的誤解，讓大眾明白及早進行檢查的重要性，並了解更多治療方案。

輕度認知障礙患者在記憶力、語言能力、思考或判斷能力的衰退，都會比同齡人士的平均程度嚴重，出現健忘、迷失思路、表達困難、判斷錯誤和對時間地點感到模糊的情況。港怡醫院腦神經科顧問醫生楊思偉指出，阿茲海默症患者的大腦積聚了過量、異常的澱粉狀蛋白質及神經纖維纏結，造成腦細胞死亡和腦萎縮，引致漸進式的認知退步。現時在治療早期阿茲海默症有更多的選擇，除了紓緩病徵外，更包括可清除阿茲海默症早期患者大腦中的澱粉狀蛋白斑塊的藥物，幫助減緩他們的認知能力下降速度，延緩日後演變成阿茲海默症的機會。