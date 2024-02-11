熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-02-11 18:30:34

羊肉有騷味竟然是因為這個原因？

分享：
羊肉有騷味竟然是因為這個原因？

羊肉中含有的特殊中鏈脂肪酸。

冬天來的時候最適合吃暖呼呼的羊肉爐了，但是羊騷味是許多人拒絕吃羊的原因，然而大家有所不知的是，羊肉只要好好處理過就不會有太嚴重的騷味。

Ad Block

羊肉騷味源於中鏈脂肪酸

營養師黃品瑄表示，羊肉會有騷味是因為羊肉中含有特殊的「中鏈脂肪酸」，雖然多數反芻動物一樣都有中鏈脂肪酸，但羊肉中的含量較高，其中又以未閹割過的公羊含量最高，以至於出現人們口中的羊騷味。

而研究也發現羊隻如果經過閹割處理，搭配特定飼料跟飼養方式，就可以大大降低羊騷味。同時，羊肉也是一種低脂肪的肉品，羊肉相較於牛肉、豬肉在同部位的情況下，含有較低的脂肪量，很適合愛吃肉又怕胖的人士食用。此外在烹煮羊肉湯時加入洋蔥、番茄等蔬果，不但可增加纖維的攝取，也能讓騷味降低，同時也是更均衡的一餐喔。

羊肉有騷味竟然是因為這個原因？

雖然羊肉可能有些許的騷味，但其營養價值卻是不可忽視的。

羊肉富含高質量的蛋白質

中國醫藥大學附設醫院江孟霖醫生指出， 雖然羊肉可能有些許的騷味，但其營養價值卻是不可忽視的。羊肉富含高質量的蛋白質、維他命B、鐵、鋅和其他重要營養素。這些營養成分對於促進免疫系統、提供能量、促進紅血球生成等方面都具有重要作用。特別是鐵質的含量，對於預防缺鐵性貧血和提高身體的免疫力都有益處。但由於羊肉爐可能會含有些許酒精，所以有高膽固醇等心血管疾病患者要適量食用，也要避免同時服用止痛藥或是抗生素，以免傷及胃部。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受