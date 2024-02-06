聞到惡臭，才發現足部潰爛！治療糖尿病足潰瘍不能等，整形專科醫生圖文懶人包

「一位30多歲的女性患者，在幾年前懷孕的過程中發現有糖尿病，血糖都超標。患者在產後持續接受治療，但是因為生活忙碌，血糖控制並不理想。」雙和醫院整形外科主任張舜程指出，「最近兩年，患者發現腳上的小傷口愈合速度比較慢。有一天，患者的右腳變紅、浮腫，連鞋子都穿不下，而且有畏寒發燒，而被送到急診室。」

檢查發現，患者的右腳是嚴重的蜂窩性組織炎，傷口已有化膿的狀況。病患在入院接受抗生素治療後，蜂窩組織炎漸漸改善，但是足部的傷口大概有2厘米大且相當深。當時有醫生告訴她說，若傷口繼續惡化，可能會需要截肢，讓患者非常震驚、難過。

幸好在經過傷口治療團隊的積極治療，包括徹底清創、控制感染、控制血糖、並輔以使用糖尿病足傷口新式藥膏後，傷口漸漸好轉，並達到完全愈合。張舜程說，經歷這段辛苦的過程，患者深切體認到控制血糖的重要性，願意積極與醫生配合，也持續在門診追蹤治療。

第二型糖尿病年輕化

第二型糖尿病患者有愈來愈年輕的趨勢，如果沒有好好控制血糖，便可能在幾年後出現糖尿病足的問題。張舜程說，根據美國的統計，在糖尿病患的一生中，併發糖尿病足的風險約34%。糖尿病足感染常導致患者住院，而且是非創傷性截肢的主要原因之一。

造成糖尿病足潰瘍的常見原因包括神經病變、血管阻塞、感染等。張舜程解釋，長期血糖控制不良容易產生神經病變，感覺神經異常讓患者的感覺遲鈍，容易受傷、燙傷而不自覺。患者也會因為沒有感覺到傷口疼痛，誤認為是小傷口而延誤就醫。尤其自主神經異常使出汗量減少，皮膚容易乾燥龜裂，而形成一些小傷口。運動神經異常使患者容易跌倒，而造成皮膚損傷。