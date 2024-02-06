聞到惡臭，才發現足部潰爛！治療糖尿病足潰瘍不能等，整形專科醫生圖文懶人包

「一位30多歲的女性患者，在幾年前懷孕的過程中發現有糖尿病，血糖都超標。患者在產後持續接受治療，但是因為生活忙碌，血糖控制並不理想。」雙和醫院整形外科主任張舜程指出，「最近兩年，患者發現腳上的小傷口愈合速度比較慢。有一天，患者的右腳變紅、浮腫，連鞋子都穿不下，而且有畏寒發燒，而被送到急診室。」
檢查發現，患者的右腳是嚴重的蜂窩性組織炎，傷口已有化膿的狀況。病患在入院接受抗生素治療後，蜂窩組織炎漸漸改善，但是足部的傷口大概有2厘米大且相當深。當時有醫生告訴她說，若傷口繼續惡化，可能會需要截肢，讓患者非常震驚、難過。
幸好在經過傷口治療團隊的積極治療，包括徹底清創、控制感染、控制血糖、並輔以使用糖尿病足傷口新式藥膏後，傷口漸漸好轉，並達到完全愈合。張舜程說，經歷這段辛苦的過程，患者深切體認到控制血糖的重要性，願意積極與醫生配合，也持續在門診追蹤治療。
第二型糖尿病年輕化
第二型糖尿病患者有愈來愈年輕的趨勢，如果沒有好好控制血糖，便可能在幾年後出現糖尿病足的問題。張舜程說，根據美國的統計，在糖尿病患的一生中，併發糖尿病足的風險約34%。糖尿病足感染常導致患者住院，而且是非創傷性截肢的主要原因之一。
造成糖尿病足潰瘍的常見原因包括神經病變、血管阻塞、感染等。張舜程解釋，長期血糖控制不良容易產生神經病變，感覺神經異常讓患者的感覺遲鈍，容易受傷、燙傷而不自覺。患者也會因為沒有感覺到傷口疼痛，誤認為是小傷口而延誤就醫。尤其自主神經異常使出汗量減少，皮膚容易乾燥龜裂，而形成一些小傷口。運動神經異常使患者容易跌倒，而造成皮膚損傷。
血管狹窄使血液循環變差，導致組織缺氧，使傷口愈合緩慢，且容易出現皮膚潰瘍。張舜程說，若血管嚴重阻塞，可能導致疼痛，甚至可能形成壞疽，而需要截肢。
「曾經有家屬說，因為聞到家中瀰漫著一股奇怪的味道，所以到處尋找，結果發現怪味道的來源是患者的腳，甚至已經發黑發臭。」張舜程說，由於糖尿病患的免疫力較差、組織容易缺氧、血糖過高，會增加遭到感染的風險。若沒有及時控制感染，可能進展為蜂窩性組織炎、壞死性筋膜炎。
糖尿病足傷口潰瘍治療計劃V.I.P.D.F.
張舜程說，糖尿病足傷口潰瘍的照護會從V.I.P.D.F.這幾個方向著手：
「V」是檢查足部血管的狀況，如果有狹窄、阻塞，便要想辦法重建血管，恢復血液循環。
「I」是評估感染的嚴重度，並根據細菌培養結果使用合適的抗生素治療。
「P」是減輕傷口承受的壓力，讓患者穿著適合腳型、軟硬適中的鞋子，必要時可使用枴杖或輪椅。
「D」是透過清創手術盡量清除壞死、感染的組織，傷口才有機會愈合。
「F」是使用合適的敷料加速傷口愈合，例如使用含銀離子的敷料預防感染，或使用糖尿病足傷口新式藥膏，盡快縮小傷口的範圍與深度。
加速傷口愈合
張舜程表示，較有經驗的傷口照護中心都會依照V.I.P.D.F.這樣的治療計劃來幫助患者，加速傷口愈合，降低截肢的風險。
糖尿病足傷口新式藥膏主要作用是調節傷口微環境，抑制傷口中會增加發炎的M1型巨噬細胞，轉化成以增加傷口愈合的M2型巨噬細胞。
整個過程有助於調控VEGF生長因子促進血管新生，增加血液流量；影響TGF因子誘導產生組織再生之幹細胞到達患部，促使纖維母細胞增生；透過羥脯氨酸合成膠原蛋白，產生胞外基質沉積，幫助傷口達到完全愈合。
「在控制傷口感染後，我們會希望增加M2型巨噬細胞。」張舜程說，「M2型巨噬細胞能夠幫助增生，讓傷口朝向愈合的方向進行，漸漸由深變淺、由大變小，最後達到完全愈合。」
糖尿病患要每天檢查足部的皮膚狀況，保持清潔。張舜程叮囑，在修剪指甲時要特別注意，指甲要以直線水平修剪，不要把邊緣剪得太裡面，兩側甲溝的指甲要露出，讓指甲超過周圍的肉，也不要將指甲剪太短，因為可能會使指甲長入周圍的皮膚，造成甲溝炎。也請不要赤腳走路，應該穿著合腳舒適的鞋襪，保護足部。
如果發現足部出現水泡、龜裂、發紅、浮腫、滲液等狀況，務必盡快就醫。張舜程強調，即使不會痛也不能輕忽，及早治療，才能降低截肢的風險！
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