蛋白質這樣吃！這樣算！一次圖表攻略(懶人包)

蛋白質的英文是Protein，根據希臘字源protos而來，protos代表著「第一」，蛋白質在體內的重要性也就不言而喻。我們身上要長肉、長出毛髮、長指甲、做出抗體、酵素、結締組織等等，都需要蛋白質的助攻。



也因為如此，若缺乏蛋白質，會出現肌少症、骨折變多、頭髮稀疏易斷、指甲變脆、皮膚發炎、水腫、傷口恢復慢、易感染、容易餓、情緒變化快等諸多症狀。

那我們究竟該吃多少呢？

每個人需要的蛋白質量，會因為體重、年紀、和活動度而有所不同。

大部分的建議蛋白質攝取量會先從體重來算。符合每日最低需求的蛋白質量，大約是每天每公斤體重吃0.8公克的蛋白質。也就是一位50公斤的人，每天至少吃50X0.8等於40克的蛋白質。一位60公斤的人，每天至少吃60X0.8等於48克的蛋白質。70公斤的人至少吃56克；80公斤的人至少吃64克。然而每天每公斤體重吃0.8克蛋白質的吃法，是指活動量不高的人，而不是只能吃這樣的量。如果要讓身體維持各種代謝功能，讓肌肉持續生成，保持力氣，每天每公斤體重至少要吃到1g的蛋白質。如果本身活動量高，甚至該吃到每天每公斤體重1.2到1.6克的蛋白質，才不至於不足。

年紀大要食少一點？ 「我都六十了，應該要吃少一點吧！」許多銀髮族會有這樣的概念。然而老年人的肌肉對低量的蛋白質、胺基酸反應更差，反而更需要多一點的蛋白質才能保持肌肉持續生成。也就是說，想要健康老化，避免肌少症，不僅要加強阻力型運動的訓練，同時也要增加飲食中蛋白質的含量，長遠來說才能保持住肌肉的健康。這目前是一般我們較沒注意到的概念！而一篇2016年的研究認為，對即將邁入中老年的人而言，每天每公斤體重吃到1.2到1.6克的蛋白質是適當的，不僅能減少肌少症問題，同時還帶來控制食欲與體重的好處。



還有另一個族群需要吃多一點蛋白質，就是要負擔胎兒和嬰兒營養的孕婦。無論是孕婦，或現在正在哺乳，都要記得吃多一點的蛋白質，才能讓組織獲得足夠的蛋白質助攻喔。



然而我們一般都不太清楚自己到底吃了多少蛋白質對吧！先來看幾個好的蛋白質來源，了解究竟吃這些會獲得多少的蛋白質呢？

不同食物的蛋白質含量 100克的牛奶魚含蛋白質約22克。一塊虱目魚肚約180克，總蛋白質40克。

100克的三文魚或吞拿魚含蛋白質21克，一塊急凍三文魚排約300克，總蛋白質63克。

100克的雞胸肉或雞肉含蛋白質22克。一片超商買的或網購的即食雞胸肉約130到180克，總蛋白質約30到40克。

100克的雞腿肉含蛋白質19克。一隻220克的雞腿總蛋白質約40克。

100克的希臘乳酪含蛋白質10克。這種一般大家比較少看到。

100克的乳酪含蛋白質3克。這是平常比較常看到的，一杯市售乳酪總重從100克到500克都有。

100克的豆腐含蛋白質5克，一塊豆腐約300克，總蛋白質15克。

100克的豆漿含蛋白質3.3克，一罐400毫升的豆漿總蛋白質13克。

100克的鮮奶含蛋白質3.2克，一罐盒裝鮮奶310毫升總蛋白質約10克。

100克的蛋含蛋白質10克，一顆蛋約60克，總蛋白質6克。

100克的毛豆含蛋白質12克。

100克的綜合堅果含蛋白質16克。

100克的豌豆含蛋白質4克。 假使一位50公斤的女性，目標是每天每公斤體重1.2g，也就是總共60克的蛋白質。那可以怎麼做呢？（僅列出含蛋白質的餐點內容，不是三餐只吃這些，為了避免混淆就沒寫出澱粉類或蔬果部分。）