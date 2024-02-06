認知障礙｜玩樂器何止只娛樂 持續練習樂器可以改善晚年認知功能

很多家長都會讓子女學習樂器，藉以啟發他們音樂方面的潛能，也有助升學時加分。有研究就發現，如果自幼練習樂器並且在成年後一直持續，將有助提升晚年的認知功能，減低患上認知障礙症的風險，而各類樂器中以鋼琴的效益為最高。有關研究已刊載於《International Journal of Geriatric Psychiatry》。

有練習樂器習慣的成人擁有更強的工作記憶和執行能力。

該項由英國埃克塞特大學進行的研究，透過分析一項針對40歲或以上人士的大型調查數據，以了解演奏樂或參加合唱團等行為對認知能力的影響。這批人士練習樂器的時間約為5年或以下，每星期練習兩至三小時。

結果發現，有練習樂器習慣的成人，擁有更強的工作記憶和執行能力，而參加詩歌班的人也有更佳的執行能力。各類樂器中以鋼琴對認知功能的幫助最大，木管及銅管樂器亦有改善效果，但敲擊、弓樂及吉他等樂器則沒有多大用處。