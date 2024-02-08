農曆新年2024｜注意廚房清潔！小心3大病菌潛藏　8步驟大掃除水槽、爐頭都不可漏

除了廁所以外，廚房的清潔也很重要。林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海提到，廚房是每天煮食的地方，其實很容易藏污納垢、食物殘渣等，如果沒有整理乾淨，容易受到環境微生物汙污染，其中有3種微生物相當常見，若一不小心接觸到食物，吃下肚後就可能會有食物中毒、急性腸胃炎等感染風險。

廚房常見3微生物孳生 可能引發食物中毒、腸胃炎 廚房若沒有保持清潔，很有可能會孳生病菌，隨著飲食、飲水影響健康。顏宗海指出，醫學上，家中常見的環境微生物包含： 金葡萄球菌

大腸桿菌

肺炎球菌 像廚房檯面、水槽常會處理菜、肉、內臟等食材，或是櫥櫃、冰箱常會放柴米油鹽醬醋茶等，還有微波爐、烤箱等常用的廚房家電，都有可能會有這些病菌的蹤影。 顏宗海表示，這些微生物可能會造成急性食物中毒的風險，而食物中毒一般多會以急性腸胃炎來表現，因此如果有噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等急性腸胃炎症狀，就有可能是受到這些常見環境微生物感染，這時應趕快就醫、治療。

如何預防病菌孳生？8步驟清潔不放過每個角落 不過，預防勝過於治療，若將油污、食物殘渣等清潔乾淨，把不要的物品丟棄做好整理，可以避免微生物污染，減少感染風險。尤其過年即將來到，正是廚房大掃除的好時機。專業清潔人員Ashley Matuska在《wikiHow》上整理了清潔廚房的8步驟，顏宗海建議，可以參考以下步驟進行廚房大掃除： 清潔水槽： 擦拭水槽、水龍頭，清除真菌、水漬，難以觸及的縫隙可用牙刷清刷乾淨，並清理水槽濾網垃圾、食物殘渣，確認水槽無排水困難等問題。 清潔廚櫃、廚房檯面： 整理過期的物品，將廚櫃內、外、把手等都擦拭乾淨，並把廚房檯面也擦拭乾淨。 清潔爐頭： 煮食爐、抽油煙機、濾網等都需要清潔，將可以拆下來的零件拿下來沖洗，擦拭煮食爐表面油漬、髒污

清潔焗爐： 除了清潔烤箱內部，也要清洗焗網、焗盤，烤箱外部也要擦拭乾淨。 清理雪櫃： 將過期、變質的物品丟棄，擦拭冰箱內部包含每個抽屜、架子，如果雪櫃有異味，可以放梳打粉吸收異味。 清理冰格： 同上，將過期、變質的物品丟棄，並擦拭冰格內部包含每個抽屜、架子。 清潔小家電： 如：微波爐、咖啡機、果汁機、多士爐等都要進行清潔整理。 地板清潔、垃圾處理 掃地、拖地、清理垃圾，並將垃圾桶清洗乾淨裝入新的垃圾袋。