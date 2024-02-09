新年將至，各種聚餐及應酬都變多了，面對各式各樣的山珍海味，國泰綜合醫院暨內湖國泰診所腎臟內科主治醫生曾柏榮提醒，慢性腎病病友要挑選適合的食物以免加重腎臟的負擔，腎臟病的飲食在「尚未洗腎」跟「開始洗腎後」略有不同，以下分別講解兩種階段飲食法。

尚未洗腎的腎友：限制蛋白、多喝水 低磷飲食 曾柏榮表示，腎病磷質排出會減少，容易有高血磷的狀況，高血磷會造成皮膚痕癢、影響骨骼甚至是心血管系統，所以控制血磷是腎病患者的重要課題。高磷的食物包括湯、內臟、堅果(花生、瓜子、腰果等)、牛奶(芝士、乳酪等)、汽水、朱古力等，這些食物應該要避免，全穀類食物如糙米、小麥製品等磷質也偏高，不適合攝取太多。除了飲食控制外，醫生會依照病況處方鈣片或其他磷結合劑，須配合用餐時服用，已達到控制血磷的目的。 低鉀飲食 腎病會影響鉀離子的排出，血鉀偏高病人飲食的鉀離子需要控制，建議避免湯、果汁、果乾、中藥、草藥等，烹調時不要使用低鈉鹽要使用精鹽，蔬菜可以先用白灼再烹調，讓鉀離子跑進水跟湯汁而不要吃進身體裡。咖啡跟茶也都有鉀離子，不適合攝取太多。腎病病友鉀離子狀況因人而異，並不是每個人都需要嚴格控制鉀離子，建議配合抽血檢驗結果與醫生討論。

限制蛋白攝取 曾柏榮表示，過多的蛋白質會造成腎臟的負擔，所以腎病病人要避免高蛋白飲食，像是蛋白粉、乳清蛋白等補充品都不適合食用。食物中奶蛋魚肉類都有蛋白質，這些食物都是重要的營養來源，還是需要攝取，一般建議每天可攝取每公斤體重0.6至0.8克蛋白質，但實際上腎友們不易計算，避免攝取過多即可。針對蛋白質的部分也需考量病人整體狀況，例如長者、癌症患者就不一定適合低蛋白飲食。 充足的水分 水分對於腎臟是非常重要的，建議每日喝水量1500至2000毫升以上，如果有發燒、腹瀉、運動等水分流失狀況則需要更多。需要注意的是如果有水腫、心臟疾病等問題，則須衡量飲水量以免加重水腫或心臟衰竭的症狀。 控制血壓血糖、避免中草藥止痛藥 腎病病人通常同時有高血壓、糖尿病等狀況，血壓血糖沒有控制好也會影響腎功能，應依照醫生指示服藥，飲食不要吃太鹹，定期量測血壓血糖；腎病病人也不適合使用中藥、草藥、止痛藥或其他成藥，也要避免非必要的保健食品。