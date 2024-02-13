熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-02-13 13:30:15

這些習慣有毒！堆積頑固腹部脂肪的壞習慣

分享：
這些習慣有毒！堆積頑固腹部脂肪的壞習慣

過年見面時，陳氏兄弟倆都發現對方變胖了，哥哥先說：「我連喝水都會胖，你看看這肚子一大圈。」

弟弟表示：「其實我四肢還好啊，就只胖這個肚子，真的是藏都藏不住。」

「大概是體質吧！」哥哥笑笑說：「我們家就都會胖肚子。」

其實，腹部脂肪堆積可不是件能一笑置之的事情，腹部脂肪環繞著腹腔內的器官，會影響的健康層面比較廣，高血壓、糖尿病、心臟疾病、脂肪肝、代謝疾病都與頑固腹部脂肪有關，腹部脂肪的累積也直接增加了死亡率，還是要好好面對。

Ad Block

若家人間有類似的狀況，我們常常會把原因歸咎於體質或基因；然而，家人間也常常會有類似的生活習慣，導致了類似的身體狀況。所以，可能是習慣出了問題，讓我們在不知不覺之間，累積更多腹部脂肪，若不改掉這些壞習慣，腹部脂肪比其他位置的脂肪都還麻煩，所以我們趕快來看看究竟是哪些壞習慣會讓人累積腹部脂肪吧。

這些習慣有毒！堆積頑固腹部脂肪的壞習慣

堆積腹部脂肪的壞習慣

NG：吃的不專心

現代人吃東西的時候，經常手頭上還同時做著其他事情，只是繼續把食物送進嘴巴，像是邊滑手機邊吃午餐，邊打電腦工作邊吃下午茶，或邊追劇邊嗑著爆米花。像這樣邊吃東西邊做其他事情看起來雖然節省時間，卻對體重控制及腹部脂肪是個嚴重問題。

研究認為，愈專心地進食，反而不會吃到過度。好好注意你吃了什麼，好好地咀嚼，全心享用食物反而是最好的進食態度，減少過度飲食的機會。

NG：吃得很快

大腦可能要過個20分鐘後才能從胃部獲得「吃飽了」的資訊，當我們吃東西的速度愈快，常常也會傾向吃得更多，過度進食。

研究發現，吃的慢一些，比較容易覺得飽；若吃得很快，可能在過程中都還沒覺得飽，而不小心吃下了一堆，超過了自己所需。不僅事後脹得難受，也容易因此過度飲食，導致腹部脂肪堆積。

所以你可以盡量規律進食，並且保留時間好好地進食，不要讓自己餓過頭之後才趕緊吃東西，一不小心就吃得太快又吃得太多，反而會腰圍愈來愈寬喔。

Ad Block

NG：太晚吃

若常常拖太晚才吃晚餐，身體能耗用掉這些能量的時間就變少了，所以想要讓小腹變平坦一些的話，記得不要太晚吃晚餐，不要讓消化系統忙一整晚。早點吃晚餐，盡量不要吃宵夜，或採取168的進食策略讓空腹時間拉長，對減少腹部脂肪都有較好的效果。

NG：愛吃加工精緻澱粉

喜歡吃白麵包白吐司的人，就比較容易肥胖，白麵包與白吐司究竟有什麼錯呢？就是這都屬於精緻澱粉。精緻澱粉缺乏纖維，吃了讓人很快就覺得餓，也容易升糖，而且這些精緻澱粉的食物裡，經常還添加了許多的糖份與油脂，而且愛吃精緻澱粉類的人通常並不知道自己因此而吃下了多少糖！

除了麵包、吐司，蛋糕、餅乾等也是加工精緻澱粉食品，研究就曾經發現，愛吃餅乾、派的話，還會把很多反式脂肪吃進肚，讓人體重上升，腰圍增加。因此，如果你想要減少腹部脂肪堆積的話，一定要好好選擇食物類型，減少吃精緻碳水化合物的機會。

Ad Block
這些習慣有毒！堆積頑固腹部脂肪的壞習慣

NG：常常久坐

沒有活動，經常久坐，最會累積腹部脂肪。記得，要活就要動，動的不夠一定會構成很大的健康問題。

每天最好動個30分鐘，且最好是中等強度的運動，長久下來，即使體重沒有因為多運動而降低，還是會有比較高的肌肉比率與較低的脂肪比率。還有，記得從心肺有氧訓練先做起，對體重過重、剛開始要減重的人來說，心肺有氧在初期會比重量訓練帶來更好的體重控制效果。

【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：https://www.careonline.com.tw/2023/02/worst-habits-for-belly-fat.html】

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受