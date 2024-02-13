這些習慣有毒！堆積頑固腹部脂肪的壞習慣

其實，腹部脂肪堆積可不是件能一笑置之的事情，腹部脂肪環繞著腹腔內的器官，會影響的健康層面比較廣，高血壓、糖尿病、心臟疾病、脂肪肝、代謝疾病都與頑固腹部脂肪有關，腹部脂肪的累積也直接增加了死亡率，還是要好好面對。

「大概是體質吧！」哥哥笑笑說：「我們家就都會胖肚子。」

弟弟表示：「其實我四肢還好啊，就只胖這個肚子，真的是藏都藏不住。」

過年見面時，陳氏兄弟倆都發現對方變胖了，哥哥先說：「我連喝水都會胖，你看看這肚子一大圈。」

若家人間有類似的狀況，我們常常會把原因歸咎於體質或基因；然而，家人間也常常會有類似的生活習慣，導致了類似的身體狀況。所以，可能是習慣出了問題，讓我們在不知不覺之間，累積更多腹部脂肪，若不改掉這些壞習慣，腹部脂肪比其他位置的脂肪都還麻煩，所以我們趕快來看看究竟是哪些壞習慣會讓人累積腹部脂肪吧。

堆積腹部脂肪的壞習慣

NG：吃的不專心

現代人吃東西的時候，經常手頭上還同時做著其他事情，只是繼續把食物送進嘴巴，像是邊滑手機邊吃午餐，邊打電腦工作邊吃下午茶，或邊追劇邊嗑著爆米花。像這樣邊吃東西邊做其他事情看起來雖然節省時間，卻對體重控制及腹部脂肪是個嚴重問題。

研究認為，愈專心地進食，反而不會吃到過度。好好注意你吃了什麼，好好地咀嚼，全心享用食物反而是最好的進食態度，減少過度飲食的機會。

NG：吃得很快

大腦可能要過個20分鐘後才能從胃部獲得「吃飽了」的資訊，當我們吃東西的速度愈快，常常也會傾向吃得更多，過度進食。

研究發現，吃的慢一些，比較容易覺得飽；若吃得很快，可能在過程中都還沒覺得飽，而不小心吃下了一堆，超過了自己所需。不僅事後脹得難受，也容易因此過度飲食，導致腹部脂肪堆積。

所以你可以盡量規律進食，並且保留時間好好地進食，不要讓自己餓過頭之後才趕緊吃東西，一不小心就吃得太快又吃得太多，反而會腰圍愈來愈寬喔。