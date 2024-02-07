「不要逼我丟寶貝！」心理輔導員教你一鍵清理囤積症

「你要是敢丟我的電視試試看！」一位高齡伯伯長年在家中囤積物品，尤其一台古董大電視霸佔家中地盤，子女欲清潔整理卻鬧出家庭革命！心理輔導員林士傑表示，囤積症與心理因素相關，可透過善意溝通循序漸進整理。伯伯坦言電視對他而言意義深厚，「這是我們家剛搬來這邊住時買的，不是垃圾。」全家最後將電視收進倉庫妥善保存，既不用丟掉伯伯的人生紀念品，也可維持居家環境。

囤貨撿垃圾變成病 美國定義6大特徵 過年掃除迎新年，但面對如山的寶物實在捨不得丟！囤積症(Hoarding Disorder)是一種心理障礙，當患者過度囤積或保存大量的物品，會對個人和家庭的日常生活造成嚴重的影響，甚至影響健康與家庭關係。 新聞曾報導淡水一位7旬動物義工養了30幾隻狗，私人狗場充斥排泄物、長蛆的飼料甚至數十隻犬隻屍體！造成鄰里莫大困擾，2018年遭檢舉不當飼養，本人卻稱自己「太過喜愛動物」。 囤積症過去被列為強迫症範疇，2013年美國精神疾病診斷手冊正式新増囤積症的診斷項目，根據最新版的診斷手冊第5版(DSM-5)指出，如有以下特徵，應盡早就醫。 １持續性的丟棄困難 不管東西實際價值為何，都難以分離。 ２儲存物品的需求 覺得總有一天會用到，對於丟棄感到苦惱。會過度取得不需要或沒有可用空間的物品。大約80至90％的囤積症患者都表現上述2項特徵。 ３居住環境擁擠或凌亂 大量囤積物品，使得居住場所堆積如山。如果生活區域能維持整潔，通常有第三人介入，例如家庭成員、清潔人員等強制整理。 ４重要功能受損 儲物症狀引起明顯痛苦，影響到社交、職業及環境安全等。 ５無法歸因於其他疾病 非身體病痛引起，例如腦損傷、腦血管疾病等。 ６其他精神障礙症狀難以解釋患者行為 例如強迫症中的強迫觀念、重度憂鬱症的精力下降、精神分裂症或其他精神障礙的妄想、重度神經認知障礙中的認知缺陷、自閉症等。

善意溝通 囤積症治療3大面向 林士傑表示，囤積症跟生活、人際關係、金錢損失等因素相關，腦內處理「獲得」跟「失去」的反應情緒較一般人更劇烈，關鍵在於會造成生活、人際關係或者工作之類的損害。年輕人可以透過工作獲得成就感，但不少長輩退休步入老年，生活沒重心，便會開始囤積物品。然而，囤積症當事人通常不太願意求援，幾乎都是家人備受困擾而向外求援。 １治療心理疾病 若患者的囤積狀況跟心理疾病有關，建議先治療疾病。例如，躁鬱症患者的躁症發作時，長時間感到亢奮，容易大爆買，造成物品堆積，自己也不知如何處理；另一種是抑鬱症患者，生活沒有動力也容易囤積物品。上述行為看似都是過度囤積物品，但細究原因不同，建議先針對疾病治療。 ２處理內在焦慮 只要想請囤積症當事人整理，就容易觸發警報「你又要怪我，又要叫我丟！」林士傑表示，當事人自己也知道家人不喜歡堆積如山的物品，便會將物品或行為合理化，來應對外部壓力。 透過心理治療可處理內在焦慮，林士傑建議，在當事人感到安心的環境下，好好討論物品的意義是什麼，「那些東西對別人來說是垃圾，但可能他內心覺得生活很空洞，或者他小時候窮怕了，擔心失去東西。」 單就囤積症當事人進行心理治療效率有限，最好需要關係跟環境共同配合，家人若能從批評責怪轉為理解支持，當事人看見意義的時候，較有機會改變。例如最常見的是囤積醬料包，當事人總認為「有一天會用到」，可溝通過期就處理掉，較不會影響健康。