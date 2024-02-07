熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-02-07 13:30:22

「不要逼我丟寶貝！」心理輔導員教你一鍵清理囤積症

分享：
「不要逼我丟寶貝！」心理輔導員教你一鍵清理囤積症

「不要逼我丟寶貝！」心理輔導員教你一鍵清理囤積症

「你要是敢丟我的電視試試看！」一位高齡伯伯長年在家中囤積物品，尤其一台古董大電視霸佔家中地盤，子女欲清潔整理卻鬧出家庭革命！心理輔導員林士傑表示，囤積症與心理因素相關，可透過善意溝通循序漸進整理。伯伯坦言電視對他而言意義深厚，「這是我們家剛搬來這邊住時買的，不是垃圾。」全家最後將電視收進倉庫妥善保存，既不用丟掉伯伯的人生紀念品，也可維持居家環境。

Ad Block

囤貨撿垃圾變成病 美國定義6大特徵

過年掃除迎新年，但面對如山的寶物實在捨不得丟！囤積症(Hoarding Disorder)是一種心理障礙，當患者過度囤積或保存大量的物品，會對個人和家庭的日常生活造成嚴重的影響，甚至影響健康與家庭關係。

新聞曾報導淡水一位7旬動物義工養了30幾隻狗，私人狗場充斥排泄物、長蛆的飼料甚至數十隻犬隻屍體！造成鄰里莫大困擾，2018年遭檢舉不當飼養，本人卻稱自己「太過喜愛動物」。

囤積症過去被列為強迫症範疇，2013年美國精神疾病診斷手冊正式新増囤積症的診斷項目，根據最新版的診斷手冊第5版(DSM-5)指出，如有以下特徵，應盡早就醫。

１持續性的丟棄困難

不管東西實際價值為何，都難以分離。

２儲存物品的需求

覺得總有一天會用到，對於丟棄感到苦惱。會過度取得不需要或沒有可用空間的物品。大約80至90％的囤積症患者都表現上述2項特徵。

３居住環境擁擠或凌亂

大量囤積物品，使得居住場所堆積如山。如果生活區域能維持整潔，通常有第三人介入，例如家庭成員、清潔人員等強制整理。

４重要功能受損

儲物症狀引起明顯痛苦，影響到社交、職業及環境安全等。

５無法歸因於其他疾病

非身體病痛引起，例如腦損傷、腦血管疾病等。

６其他精神障礙症狀難以解釋患者行為

例如強迫症中的強迫觀念、重度憂鬱症的精力下降、精神分裂症或其他精神障礙的妄想、重度神經認知障礙中的認知缺陷、自閉症等。

「不要逼我丟寶貝！」心理輔導員教你一鍵清理囤積症

網友最常斷捨離的6大方式。(Social Lab社群實驗室提供)

善意溝通 囤積症治療3大面向

林士傑表示，囤積症跟生活、人際關係、金錢損失等因素相關，腦內處理「獲得」跟「失去」的反應情緒較一般人更劇烈，關鍵在於會造成生活、人際關係或者工作之類的損害。年輕人可以透過工作獲得成就感，但不少長輩退休步入老年，生活沒重心，便會開始囤積物品。然而，囤積症當事人通常不太願意求援，幾乎都是家人備受困擾而向外求援。

１治療心理疾病

若患者的囤積狀況跟心理疾病有關，建議先治療疾病。例如，躁鬱症患者的躁症發作時，長時間感到亢奮，容易大爆買，造成物品堆積，自己也不知如何處理；另一種是抑鬱症患者，生活沒有動力也容易囤積物品。上述行為看似都是過度囤積物品，但細究原因不同，建議先針對疾病治療。

２處理內在焦慮

只要想請囤積症當事人整理，就容易觸發警報「你又要怪我，又要叫我丟！」林士傑表示，當事人自己也知道家人不喜歡堆積如山的物品，便會將物品或行為合理化，來應對外部壓力。

透過心理治療可處理內在焦慮，林士傑建議，在當事人感到安心的環境下，好好討論物品的意義是什麼，「那些東西對別人來說是垃圾，但可能他內心覺得生活很空洞，或者他小時候窮怕了，擔心失去東西。」

單就囤積症當事人進行心理治療效率有限，最好需要關係跟環境共同配合，家人若能從批評責怪轉為理解支持，當事人看見意義的時候，較有機會改變。例如最常見的是囤積醬料包，當事人總認為「有一天會用到」，可溝通過期就處理掉，較不會影響健康。

Ad Block

３循序漸進整理環境

囤積症當事人對物品特別敏感，若家人突然間丟棄眾多物品，會造成當事人痛苦不悅，有些人甚至需要獲得更多物品來彌補失去的痛，恐適得其反。建議別激烈丟棄，可循序漸進整理，並溝通出雙方都可以接受的整理原則，在當事人不會感到不舒服的範圍內，適度的清理。

例如，有的家長會保留孩子小時候的獎狀或成績單，可留下有紀念意義、象徵性的部分，其它瑣碎的過舊資料處理掉。還可出奇招「裱框起來掛在牆壁上，變成紀念性的存在，有時候說不定你裱起來，他就願意丟其它的東西了。」林士傑說，對當事人而言，這是親子共同的回憶，他未必非留下全部的東西不可，只是希望能獲得認可。

林士傑補充，當事人不一定清楚自己的想法，溝通重點在於不帶攻擊的談心，「不是只有保留或者丟棄二選一，了解物品或行為的意義，才有處理事情可能性，雙方的情緒也比較不會衝突。」應對囤積症需要愛心，區分囤積之對錯無益於家庭關係和整理環境，建議家人以支持的態度，理解當事人的想法，較有機會成功維持居家環境。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受