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國際
2024-02-13 19:33:47

住酒店掛「請勿打擾」牌不用執房 員工原來仲為難！苦衷唔講唔知

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有酒店清潔人員表示，寧靜日日打掃房間。(資料圖片、路透社)

有酒店清潔人員表示，寧靜日日打掃房間。(資料圖片、路透社)

不少人去旅行住酒店，連續多晚時會在門口掛出「請勿打擾」(do not disturb)牌，不用員工每日來執房。然而這看似「貼心」的舉動原來不會減輕酒店清潔人員的工作量，卻反而令其負擔更大。

美國三藩市Ｗ Hotel的資深清潔人員Maria Mata表示，「作為一名客房服務員，我永遠不會住宿期間掛上『請勿打擾』 標誌」，「也許客人認為當我們不用打掃房間，對我們來說更易過，但是當一間房間兩、三日沒打掃時，它會變得非常髒」，這會令每日須打掃幾十間房的清潔人員，需花額外額力及時間來處理，影響他們的工作流程。

有酒店清潔人員表示，寧靜日日打掃房間。(資料圖片、路透社)

有酒店清潔人員表示，寧靜日日打掃房間。(資料圖片、路透社)

請勿打擾｜房務員︰多日才打掃一次 須花更多時間處理

Mata說︰「我須匆忙清潔房間，而這會令身體勞損，很容易受傷。每天打掃房間對我來說更容易」。除此之外，另一個重要原因是，如果人人都「do not disturb」，人人都不要求打掃房間，「酒店會告訴我不用來工作了，我便會失去當日預期的工資，即使清潔費用已包含在您的房價中。」

請勿打擾｜會減少值班人員數目 影響生計

另一名酒店員工Antoinette Clerisier亦異口同聲說，「客人可能認為毋須打掃房間，會有利於客房服務員，但事實並非如此」，「房間連續多天不清潔時，會變得更骯髒，對我來說更難清潔。我曾經打開房門，看到堆積如山的垃圾、髒尿布和腐爛的食物，我必須清潔好房間，以便為下一位客人準備好」，「這也讓我們的同事失去工作機會，獲安排當值的客房服務員會因此減少」。

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