住酒店掛「請勿打擾」牌不用執房 員工原來仲為難！苦衷唔講唔知

不少人去旅行住酒店，連續多晚時會在門口掛出「請勿打擾」(do not disturb)牌，不用員工每日來執房。然而這看似「貼心」的舉動原來不會減輕酒店清潔人員的工作量，卻反而令其負擔更大。

美國三藩市Ｗ Hotel的資深清潔人員Maria Mata表示，「作為一名客房服務員，我永遠不會住宿期間掛上『請勿打擾』 標誌」，「也許客人認為當我們不用打掃房間，對我們來說更易過，但是當一間房間兩、三日沒打掃時，它會變得非常髒」，這會令每日須打掃幾十間房的清潔人員，需花額外額力及時間來處理，影響他們的工作流程。