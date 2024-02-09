俄羅斯大選｜反戰參選人被DQ將上訴　外界料普京將輕鬆連任

俄反戰參選人被DQ將上訴，外界料普京將輕鬆連任。(AP)

俄國總統大選定於下月15至17日舉行。俄羅斯選舉委員會拒絕讓反戰參選人Boris Nadezhdin參加下月的總統大選，指其提名簽名存大量缺陷。Boris Nadezhdin表示，將向俄國最高法院提出質疑。外界估計，71歲的普京勝選幾乎沒有懸念。

俄國中央選舉委員會表示，Boris Nadezhdin提交的10.5萬個簽名中，有逾9,000個簽名存在缺陷，包括一些簽名是死人的簽名，令Boris Nadezhdin僅剩9萬5,587個簽名，少於登記成為總統候選人所需的10萬個簽名。

Boris Nadezhdin表示，他曾試圖對此提出質疑，但遭選舉委員會拒絕。他說：「我在俄羅斯各地收集了超過20萬個簽名。我們公開、誠實地進行了收集工作。」他指，根據所有民調，其支持度僅次普京，他表明不會放棄，並指將會向俄國最高法院對該決定提出質疑。