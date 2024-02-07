刑滿仍可被囚至終身 星洲新法防危險罪犯重回社區

新加坡周一通過法例，可無限期關押犯性侵等罪行的「危險罪犯」，即使服完刑期也不能自動獲釋，須經評估不會有重犯風險才可重獲自由。當局估計，新法每年影響不足30名罪犯。該法雖獲包括反對黨在內廣泛支持，但有議員憂慮可能因錯誤預測而造成過度拘留。

「保護公共安全增強版」(Sentence for Enhanced Public Protection、SEPP)適用於21歲以上被判謀殺、強姦或與未成年人士性交等罪成的犯人，被視為獲釋後有重犯風險者，包括初犯者。

能否出獄須待委員會向內政部長建議

在新法下，有關的「危險罪犯」服刑期滿後不會自動獲釋，而須由內政部長決定是否不再對公眾構成威脅。由退休法官、律師、精神病專家及心理學家組成的審視委員會，將向內政部長提供建議，罪犯及其律師亦可向委員會陳述。被認定不適合出獄的罪犯，將會每年接受一次審查。