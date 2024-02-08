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國際
2024-02-08 19:38:10

北極熊睡浮冰令人心碎 奪7.5萬票膺英國年度野生動物照片

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「冰床」獲票選為英國年度野生動物照片。(互聯網)

「冰床」獲票選為英國年度野生動物照片。(互聯網)

英國自然歷史博物館舉辦的「年度野生動物攝影師」大賽中，一隻北極熊睡在浮冰上的照片最觸動人心，高票奪得「人民選擇獎」(The People's Choice Award)

照片是如何拍攝到？

這張吸引眼球的照片是如何拍攝到？英國業餘攝影師薩里克漢尼(Nima Sarikhani)前往北極圈深處的挪威斯瓦爾巴群島(Svalbard islands)，在濃霧中航行3天後發現兩隻北極熊，其中一隻爬上一座小冰山，用爪子挖出一處平坦空間，就躺在上面睡覺，薩里克漢尼立即用攝影機記錄這一刻。

這張名為「冰床」(Ice Bed)的照片，是攝影專家從逾5萬張投稿作品中選出的「25強」之一，再開放給公眾投票，「冰床」獲得7.5萬高票，奪得「人民選擇獎」。

最後5強照片《The Happy Turtle》。(互聯網) 最後5強照片《Starling Murmuration》。(互聯網) 最後5強照片《Shared Parenting》。(互聯網) 最後5強照片《Aurora Jellies》。(互聯網)

看到地球的美麗與脆弱

自然歷史博物館館長格爾(Douglas Gurr)表示，這張照片既令人心碎也嘆為觀止，「讓我們看到地球的美麗和脆弱……這發人深省的圖像鮮明地提醒人們動物與其棲息地之間的聯繫，並作為全球暖化和棲息地消失的有害影響的視覺表現。」

薩里克漢尼表示，雖然氣候變化是全球人類面臨的最大挑戰，但期望這張照片也能燃點希望，「我們還有時間來解決已造成的混亂」。

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