印尼大選｜TikTok「爺爺」逐總統靠跳騎呢舞突圍 蓋過鎮壓學生黑歷史(有片)

短片分亨網TikTok在印度大熱，連帶也影響今屆印尼總統選舉。前獨裁總統蘇哈托二女婿、國防部長蘇比安托(Prabowo Subianto)第三度角逐總統，但今屆人氣大熱。72歲的蘇比安托在競選集會上跳騎呢舞突圍而出，並成為網絡迷因圖(meme)，完全蓋過了他在蘇哈托時代任前特種部隊司令的血腥鐵腕黑歷史，被稱為TikTok「爺爺」，甚至打動了年輕選民。另外，他的副總統候選人拍檔為現任總統佐科維多多36歲長子吉布蘭(Gibran Rakabuming Raka)，等同獲民望高的佐科維多多「加持」，大學生擬示威要求佐科維多多保持中立。

印尼大選投票下周三舉行，民調顯示蘇比安托的支持度領先另兩位五十多歲及曾任省長的候選人。很多人認為他選擇吉布蘭為競選拍檔是選舉策略，佐科維多多雖然無表態支持誰，但兒子出選副總統反映他的選擇。不過，不少人對蘇比安托可能當選總統表示擔憂，指他在數十年前綁架及殺害爭取民主的學生，卻從未為此承擔責任。一名年輕女選民稱，對蘇比安托將勝出感到「可怕」，指他共謀滅掉反對派聲音，若他當選將會打壓這些聲音。她又指，「可愛」並不代表有能力出任總統，「如果你認為這樣可當總統，你應該選貓咪」。

印尼大選｜Z世代選民讚蘇比安托拉票活動可愛 社交網成為蘇比安托主要拉票工具，千禧世代和Z世代在印尼2.05億名合資格選民中佔超過一半，也是印尼主要社交網網民。蘇比安托過去3個月用了14.4萬美元(約112萬港元)於Facebook賣競選廣告。有大學政治研究員稱，很少見到蘇比安托的真人照片，網上和街上都是他肥嘟嘟卡通樣子的宣傳海報，「這新的網絡人物在印尼到處都是，軟化了他的形象，目前為止非常成功」。蘇比安托競選團隊發言人稱，他們只是透過有趣的競選活動吸引年輕人，「這不是壞事」。