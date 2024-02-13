外遊注意｜酒店預訂網再現詐騙電郵 要求顧客按下第三方連結騙個資

網上預訂酒店要慎防騙徒！酒店預訂網Booking.com去年曾提醒大眾有詐騙集團或嘗試模仿官網電子郵件釣取帳號和密碼等，例如聲稱若不提供付款資料，預訂將取消。近日再有民眾向傳媒稱，收到來自Booking.com的電郵，指酒店房預訂或取消，要求顧客按下第三方連結，這一切都像詐騙手法。報道指，有關電郵在官網受保護訊息系統傳送，令用戶信以為真，騙徒有可能駭入內部系統假扮真酒店。Booking.com接受查詢時否認系統遭入侵，指是酒店成為騙徒目標，駭入那些酒店於Booking.com所設的帳戶。

英國《每日郵報》報道，一名讀者表示與酒店負責人互傳訊息期間收到騙徒的電郵。那名讀者透過Booking.com的內部訊息系統，與預訂的酒店一直有聯絡，但其於Booking.com帳戶登記的個人電郵卻收到通知。記者指發出者的電郵地址為「noreply@booking.com」，這通常用於顧客和酒店代表之間的訊息，而有關訊息系統有顧客的聯絡資料和旅程資料理應加密處理，第三方不能進入。不過，讀者向記者展示的電郵內容充滿詐騙特點，如「若你不跟隨以下簡單步驟，你的預訂將取消」；電郵中有預訂者的全名，並要求他們按下第三方網頁的連結，訂戶可在該網頁確定預訂。報道指，那個網頁與Booking.com和酒店均無關係，似乎是騙那名讀者墮入騙局。消費者可能被要求在有關網頁輸入名字、地址和銀行資料，這些個資最終落入騙徒手上。

酒店預訂網｜酒店看見騙徒與客戶通訊卻無法介入 澳洲傳媒上月底也報道，涉Booking.com的詐騙去年猛增，導致澳洲人損失逾33.7萬澳元(約171萬港元)。報道指，騙徒入侵部分住宿供應者於Booking.com的帳戶，假扮有關住宿負責人向顧客發出電郵，有關詐騙手法仍持續。澳洲當局呼籲顧客若有懷疑，應直接打電話給所訂住宿查詢。昆士蘭省居民 Robyn向記者稱，去年1月透過Booking.com收到來自土耳其預訂酒店的訊息，指她若不核實付款資料將取消她的預訂。那電郵提及的網頁像極Booking.com，有她旅程的詳細資料及費用，Robyn說：「那非常像真的網頁。」但她提供信用卡資料後，對方稱因「保安原因」那張信用卡未能使用，提供另一張信用卡資料也同樣不接受交易，她被要求透過銀行戶口轉帳。