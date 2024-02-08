密歇根4死校園槍擊案 槍手母親破天荒判誤殺

美國密歇根州一名母親因為兒子在校園槍殺4人，周二被陪審團裁定4項誤殺罪名成立，將於4月判刑，最高可監禁15年。這是美國首次有家長因子女發動校園槍擊案獲罪，被視為測試校園槍擊刑責範圍的界限。檢控官指女被告在州法例下，有責任防範案發時15歲的兒子傷害其他人；她被指未有保管好寓所內的槍械和彈藥，也沒有支持兒子治療精神問題。至於槍手父親的審訊將在下月開庭。

案發於2021年11月30日早上，教職員關注15歲學生Ethan Crumbley在數學作業上畫有槍械、子彈和有人受傷的畫，還寫有絕望字句，遂致電他父母到學校會面，惟他們沒有帶兒子回家。數小時後，Crumbley從背囊拔出手槍，開槍射10名學生和1名老師，4名14歲至17歲的學生不幸死亡。案情指Crumbley父親在案發4天前與他一起買那手槍作為聖誕禮物，母親Jennifer Crumbley其後更帶他到練靶場。