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國際
2024-02-08 04:30:34
日報

密歇根4死校園槍擊案 槍手母親破天荒判誤殺

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校園槍擊案

Jennifer Crumbley因兒子發動校園槍擊被判誤殺罪成。(美聯社)

校園槍擊案

Ethan Crumbley去年被判終身監禁。(資料圖片)

美國密歇根州一名母親因為兒子在校園槍殺4人，周二被陪審團裁定4項誤殺罪名成立，將於4月判刑，最高可監禁15年。這是美國首次有家長因子女發動校園槍擊案獲罪，被視為測試校園槍擊刑責範圍的界限。檢控官指女被告在州法例下，有責任防範案發時15歲的兒子傷害其他人；她被指未有保管好寓所內的槍械和彈藥，也沒有支持兒子治療精神問題。至於槍手父親的審訊將在下月開庭。

案發於2021年11月30日早上，教職員關注15歲學生Ethan Crumbley在數學作業上畫有槍械、子彈和有人受傷的畫，還寫有絕望字句，遂致電他父母到學校會面，惟他們沒有帶兒子回家。數小時後，Crumbley從背囊拔出手槍，開槍射10名學生和1名老師，4名14歲至17歲的學生不幸死亡。案情指Crumbley父親在案發4天前與他一起買那手槍作為聖誕禮物，母親Jennifer Crumbley其後更帶他到練靶場。

Crumbley去年底已被裁定謀殺和恐怖主義罪名成立，判處終身監禁。Jennifer否認控罪，辯稱丈夫負責保管槍械，也看不見兒子精神健康有問題的跡象。他們也有與兒子溝通和陪伴他，惟Crumbley的日記卻稱父母無理會他的求助。陪審團退庭商議逾10小時後裁定Jennifer罪成。首席陪審員透露，他們的裁決基於45歲的Jennifer是最後一位成年人持有該槍，那是定罪的證據。提堂照片可見她離開練靶場時，手提裝在箱內的槍。

父母無告知校方兒子有槍

檢察官在上周五的結案陳詞中指，她提出這宗史無前例的控訴，是因為有極嚴重的事實導致這場屠殺；教職員堅稱若父母告知買了一把槍給Crumbley，他們絕不會讓他在案發那天進入校園。而Crumbley於作業上所寫的字句令人不安，稱「我無法停止這樣想，幫助我。世界已死，我的人生毫無價值」。據悉，校方要求Crumbley父母48小時內帶兒子接受心理輔導，但兩人拒絕帶兒子回家。

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