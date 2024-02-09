小火龍一點火極速「進化」噴火龍　「燃燒蛋糕」花樣多連Taylor Swift造型都有

多數人慶生時都會準備蛋糕，來自加拿大多倫多的烘焙師，用驚人的烘焙技術，做出《寶可夢》中的小火龍造型的蛋糕，神奇的是點火後，蛋糕竟依序「進化」變成噴火龍。
出自加拿大烘培師之手
一名來自加拿大多倫多的烘培師，以製作出能夠點火燃燒的蛋糕（burn away cake）而備受關注，時常在抖音帳號「cakesbynams」發文，這次卻是做出大小朋友都喜愛的「寶可夢」造型的蛋糕。
畫面中可見，第一代寶可夢的御三家小火龍造型的蛋糕，栩栩如生的樣子讓人愛不釋手，下一秒烘焙師在蛋糕中央點火，小火龍就一路進化到噴火龍，過程讓人感到相當驚喜。
還有《海綿寶寶》及《七龍珠》主題
除了寶可夢蛋糕，這位烘焙師也做過流行天后Taylor Swift為主題的燃燒蛋糕影片，也因此讓他在網上竄紅，短短兩天內就收穫1500萬次的觀看與200萬讚。不僅如此，他還製作過以《辣妹過招》、《海綿寶寶》、《七龍珠》為主題的燃燒蛋糕影片。
帖文曝光後，吸引大批網友留言討論，並紛紛表示「到底是怎麼做到的，太神奇啦！」、「這是我這輩子見過最有型的東西之一！」其中以人氣寶可夢「小火龍」為主題的影片更是讓網友感到驚喜。
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