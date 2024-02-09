小火龍一點火極速「進化」噴火龍　「燃燒蛋糕」花樣多連Taylor Swift造型都有

多數人慶生時都會準備蛋糕，來自加拿大多倫多的烘焙師，用驚人的烘焙技術，做出《寶可夢》中的小火龍造型的蛋糕，神奇的是點火後，蛋糕竟依序「進化」變成噴火龍。

出自加拿大烘培師之手

一名來自加拿大多倫多的烘培師，以製作出能夠點火燃燒的蛋糕（burn away cake）而備受關注，時常在抖音帳號「cakesbynams」發文，這次卻是做出大小朋友都喜愛的「寶可夢」造型的蛋糕。

畫面中可見，第一代寶可夢的御三家小火龍造型的蛋糕，栩栩如生的樣子讓人愛不釋手，下一秒烘焙師在蛋糕中央點火，小火龍就一路進化到噴火龍，過程讓人感到相當驚喜。