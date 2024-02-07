拜登賭城致詞又口誤 稱見到已故法國總統密特朗

又失言！美國總統拜登本月4日在賭城拉斯維加斯一場活動上致詞時表示，他近期與前法國總統密特朗(Francois Mitterrand)見面。可是，密特朗已去世28年。

重複說的小故事

霍士新聞報道，拜登在警告前總統特朗普「回朝」的潛在危險時發表上述言論，而這是他已多次講述的故事，關於他入主白宮幾個月後，在英國出席七大工業國集團(G7)會議期間與法國總統馬克龍的一次會面。拜登憶述：「我坐下後說，『美國回來了』。而來自德國……我是說來自法國的密特朗，看著我說……」拜登在短暫停頓後才組織思緒把話說完：「那麼，你要回來多久？」密特朗在1981年至1995年間擔任法國總統，於1996年去世。