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國際
2024-02-07 19:07:53

提升保護力妙法！研究揭示疫苗分開兩邊手臂打 抗體可高4倍

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提升保護力妙法！研究揭示疫苗分開兩邊手臂打 抗體可高4倍

提升保護力妙法！研究揭示疫苗分開兩邊手臂打 抗體可高4倍

接種新冠疫苗的免疫程度，除與接種時間長短有關外，原來也關乎針打在哪隻手臂上。美國一項研究揭示，原來把同款疫苗接種在同一手臂，跟分別接種在兩隻手臂，免疫效果會有不同，後者所產生的免疫效果，較前者高4倍。

俄勒岡健康與科學大學(Oregon Health & Science University)的團隊，分析於疫情初期接種了兩劑mRNA疫苗的947名人士體內抗體，當中包括該大學的一批員工，他們分別被安排第二針打在同一手臂及另一手臂。

結果發現，在接種第二針後14個月內，兩針分別打在不同手臂的人士，抗體較打在同一手臂人士，隨時間增長而高1.1至1.4倍。

研究已刊於《臨床研究期刊》(JCI)。(互聯網) 美國有研究發現，打第二針同款mRNA疫苗時，選擇跟第一針時不同的手臂，可達致更高水平的抗體。(路透社)

新冠疫苗｜或涉有利於激活兩邊手臂淋巴結免疫反應

此外，團隊再在當中配對出54對年齡、性別以及兩針接種間距均一樣的人士，部分人兩劑疫苗接種於同一手臂，其餘則接種於不同手臂。結果同樣跟上述發現吻合，而且更加清晰，在打第二針後的首兩周，兩組人血液中的抗體水平相若，但至第3及4周，「分兩隻手打」人士抗體數量較「同一隻手打」者高最多4倍，而且對原始新冠病毒及Omicron變種，均有更強的免疫反應。研究已刊於《臨床研究期刊》(JCI)。

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研究人員暫未能解釋為何疫苗「分兩隻手打」會導致抗體差別，但估計可能是分開兩邊打，更有利於激活兩邊手臂淋巴結的免疫反應。專家相信，是次發現並不局限於新冠疫苗，亦或許可以應用於需要施打多針的其他疫苗，提高疫苗的有效性，亦可令本身因年齡或身體狀況導致接種疫苗效果不佳的人士受惠，但尚待進一步研究。

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