摩洛哥出土10萬年前遠古人類腳印 推斷為漁夫或採集者

考古學家在摩洛哥發現80個推斷約10萬年前的人類腳印，相信是北非最古老的人類腳印。

摩洛哥、西班牙、法國與德國的考古學家在摩洛哥丹吉爾(Tangier)以南約90公里的拉拉赫市(Larache)岸邊發現這些古人類腳印，這些足跡可能是由5名智人(Homo sapiens)留下，包括小孩。

研究員塞德拉蒂(Anass Sedrati)表示：「這群(智人)當時穿過海灘走向海洋，可能是在尋找食物和貝類。他們可能是漁夫或採集者。」研究團隊指出，這些腳印是全球保存最完好的古人類蹤跡之一，也是北非與地中海南部最古老的足跡，在2022年7月一次實地考察中發現。