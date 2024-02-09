攀聖母峰新規矩　登山客必須將糞便帶落山

攀上世界第一高峰聖母峰(Mount Everest)是許多登山冒險家畢生的夢想與目標，但隨著人潮增加，高山垃圾汙染問題也愈來愈嚴重。尼泊爾地方政府推出新規定，未來登山客必須把自己的糞便帶落山，拿到基地營處理。
綜合報道，行政區涵蓋聖母峰大部分地區的Pasang Lhamu自治市主席Mingma Sherpa表示：「山開始發臭。我們收到投訴，在岩石上看到人類糞便，一些登山者患病。這是不可接受的，有損我們的形象。」根據新規，攀登聖母峰和附近洛子峰(Mount Lhotse)的登山客必須在基地營購買專用袋，袋裡含有能使糞便凝固且消去氣味的化學物質與粉末，登山者在排便後將自己的糞便裝入，落山時帶回基地營接受檢查。
料有3噸人類排泄物於聖母峰第一至第四營地
報道指，每逢登山季節，基地營有單獨的帳篷作為簡易廁所，但出發攀登聖母峰後，多數登山者傾向挖個洞就地解決，爬到一定高度後，不是每個地點都有足夠的雪層能挖洞，就只能就地解決，但由於當地溫度極低，排泄物無法完全被生物降解。根據薩加瑪塔污染物監督委員會(SPCC)估算，聖母峰第一營地與靠近山巔的第四營地之間，約有3噸的人類排泄物。SPCC主席Chhiring Sherpa指出，「據指(排泄物)有一半在南坳(South Col)，也被稱為四號營地。」平均一名登山者每天會產生250克的排泄物，他們通常會在較高處的營地花上大約2星期時間嘗試攻頂，「以此為計算基礎，我們打算給他們2個袋子，每一個能讓他們使用5到6次。」