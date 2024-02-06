熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-06 16:17:38

新加坡通過新法 可無限期關押性侵等「危險罪犯」

分享：
新加坡周一（5日）通過法例，可無限期關押犯下性侵等罪行的「危險罪犯」，即使他們服完刑期也不能自動獲釋，須經評估不會有重犯風險，當局估計，新法每年影響不足30名罪犯。（路透社資料圖片）

新加坡周一（5日）通過法例，可無限期關押犯下性侵等罪行的「危險罪犯」，即使他們服完刑期也不能自動獲釋，須經評估不會有重犯風險，當局估計，新法每年影響不足30名罪犯。（路透社資料圖片）

新加坡周一（5日）通過法例，可無限期關押犯下性侵等罪行的「危險罪犯」，即使他們服完刑期也不能自動獲釋，須經評估不會有重犯風險，當局估計，新法每年影響不足30名罪犯。該法雖獲包括反對黨在內廣泛支持，但有議員憂慮可能因錯誤預測而造成過度拘留。

須內政部長評估 不會有重犯風險

新法適用於21歲以上被判謀殺、強姦或與未成年人士性交等罪成的犯人，他們被視為獲釋後有重犯風險。新法下這些「危險罪犯」服刑期滿後不會自動獲釋，而是必須由內政部長決定他們是否不再對公眾構成威脅。一個由退休法官、律師、精神病專家及心理學家組成的審視委員會將向內政部長提供建議，罪犯及其律師也可以向委員會作出陳述。被認定不適合出獄的罪犯，將會每年接受一次審查。

每年影響不足30名罪犯

內政部長兼律政部長尚穆根表示，一名持續對他人構成真正威脅的罪犯，不應該獲釋。他舉例，一名男子因為性侵6歲繼女而入獄，獲釋後於2015年性侵姊姊的10歲大孫女，2017年又性侵了姊姊的9歲小孫女。

人權組織反對 斥違正當程序權利

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）就表示，他們反對持續拘留的法律，因為這違反了正當程序權利。反對黨新加坡工人黨主席、議員林瑞蓮指出，未來的暴力很難精準預測，根據錯誤預測的危險程度而過度拘留某人是有風險的。

Ad Block
農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受