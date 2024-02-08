日本去年刑事案暴增逾10.2萬宗 逾7成民眾感到治安惡化

日本去年刑法犯罪數較前一年激增17%，至70萬3,424宗，較前一年增加10萬2,093宗，回到新冠疫情擴大前的2019年水平。警察廳民調顯示，民眾「體感治安」也惡化。對此，警察廳官員表示治安形勢嚴峻，未來關注犯罪數字趨向的同時，也將強力推動相關對策來減少罪案發生。

刑事案宗數相隔20年後反彈

警察廳公布的2023年犯罪情勢統計顯示，警察廳定義的刑法犯罪數從最高峰的2002年約285萬宗後持續減少，但到了2022年時以60萬1,331宗、相隔20年反彈，2023年較2022年大增10萬2,093宗。