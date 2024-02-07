熱門搜尋:
農曆新年2024 情人節2024 年宵2024 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-07 18:44:52

日本地震｜愛貓失蹤34天奇蹟回家 飼主拼命尋貓：謝謝你還活著

分享：
浩太郎在地震中受驚，到處流浪34天終回家。(互聯網)

浩太郎在地震中受驚，到處流浪34天終回家。(互聯網)

日本石川縣元旦7.6級地震造成不計其數的生離死別，也有不少動人的振奮時刻。一隻家貓在地震後失蹤，飼主難過不已，到處貼傳單、打電話拼命尋貓，經過34天幾乎絕望要放棄之時，貓咪竟奇蹟返家。

媒體工作者矢板明夫在Facebook分享這個暖心小故事。失蹤的11歲貓咪名叫浩太郎，由居於金澤市的公務員松田女士收養，她趁新年假期帶著浩太郎返回父親在珠洲市的老家，卻遇上地震。元旦當日，松田女士與家人出遊，將浩太郎留在家中，結果住家倒塌，父親受輕傷，浩太郎則受驚失蹤。

住車房4天捱冷尋貓

為尋找浩太郎，嚴寒下松田女士在車房住了4天以便查看四周，卻遲遲未見愛貓，唯有失落地返回金澤市家中。子女一想到浩太郎可能遭遇不幸，已多次難過大哭，因為對他們來說，浩太郎是陪伴兩人成長的「哥哥」。

矢板明夫提供的照片，可見浩太郎在飼主父親已倒塌的住家。(互聯網) 美聯社在地震後拍得貓兒在輪島市災區遊蕩。(資料圖片) 民眾在輪島市地震災區拍攝流浪貓。(資料圖片)
Klook.com

為愛貓四出奔走

地震過後一個多月，浩太郎仍沒消息，之前松田女士已頻頻撲撲尋貓，不但向賑災的民間團體求助，也在各避難所張貼傳單，又打電話到處查找線索。直至本月4日，她靈機一觸，就在父親家中裝設閉路電視，不料就在後門發現浩太郎蹤影。只見牠憔悴瘦弱，幸好沒有受傷。

Ad Block

終與愛貓團聚

經歷生離，終與愛貓團聚，松田女士為此喜極而泣，「我本來以為再也見不到浩太郎了」，緊緊抱著愛貓對牠說：「謝謝你還活著，你好叻！」

獸醫檢查後發現浩太郎有極度脫水和貧血跡象，體重輕了1公斤，須接受治療。松田女士信心滿滿地說：「牠一定會慢慢康復的」。

Klook.com
農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受