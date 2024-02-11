日本網紅柴犬打雪仗變食雪球大餐　主人崩潰：不是這樣玩的（多圖）

日本一名飼主帶愛犬在雪地散步，突然興起對狗狗丟雪球，打雪仗，沒想到這柴柴竟然一口把雪球吃了。

和風太打雪仗體驗一下

一名日本飼主在社交平台X，分享家中愛犬的爆笑日常。他表示家裡養的柴犬風太（ふう太），常做出令人哭笑不得的事，例如最近他帶風太去雪地漫步，還特地做了雪球，想和風太打雪仗體驗一下。

他朝風太丟雪球，本來以為會閃掉，或用嘴巴接住再吐掉。沒想到風太帥氣的把雪球接住後，竟然不按牌理出牌，一口把雪球給吃掉，而且丟幾顆牠就吃幾顆，讓飼主哭笑不得，他在帖文上寫道：「跟你打個雪仗你能不能別把雪全吃了」。