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國際
2024-02-08 16:30:00

未經手術要求更改戶籍性別　日本法院批准：法規違憲

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50歲的聲請人臼井崇來人。(網上圖片)

50歲的聲請人臼井崇來人。(網上圖片)

日本一名跨性別人士不希望接受喪失生殖能力手術的狀況下，向日本法院聲請將戶籍上的性別從女性改為男性，日本岡山家事法院今天裁定同意。日本最高法院202310月認定，法律規定跨性別人士要變更戶籍上性別時，必須接受喪失生殖能力的手術為「違憲」。

在被最高法院認定違憲前，日本規定跨性別人士戶籍上性別的特例法，僅限符合「無生殖能力」及「具備與變更後性別相似的身體外貌」等幾個條件，才能變更戶籍上性別，意思是，要變更戶籍上的性別，必須接受喪失生殖能力的手術。

50歲的聲請人臼井崇來人，目前居住在岡山縣新庄村，生理上是女性，2013年被醫師診斷心理上為男性，除了希望跟交往中的女性結婚，也擔憂手術影響身體等原因，未有接受喪失生殖能力的手術。臼井201612月向岡山家事法院津山分院提聲請，在不進行手術的狀況下變更戶籍上的性別，然而岡山家事法院津山分院與廣島高等法院岡山分院均駁回。最高法院亦於20191月以「目前合憲」為由，駁回特別抗告。

未經手術要求更改戶籍性別，日本法院批准：法規違憲。(資料圖片)

未經手術要求更改戶籍性別，日本法院批准：法規違憲。(資料圖片)

最高法院：強迫二選一限制日本憲法保障

直至202310月，最高法院在另一個聲請人案件中指出，必須接受手術的規定「強迫(人們)在接受手術或放棄性別變更之間做出二選一的艱難選擇」，限制日本憲法保障「身體不受違背個人意願侵襲的自由」，裁定這項規定「違憲」。　因此，臼井在202312月再度向岡山家事法院津山分院聲請變更戶籍上的性別。

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