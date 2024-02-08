未經手術要求更改戶籍性別　日本法院批准：法規違憲

50歲的聲請人臼井崇來人。(網上圖片)

日本一名跨性別人士不希望接受喪失生殖能力手術的狀況下，向日本法院聲請將戶籍上的性別從女性改為男性，日本岡山家事法院今天裁定同意。日本最高法院2023年10月認定，法律規定跨性別人士要變更戶籍上性別時，必須接受喪失生殖能力的手術為「違憲」。

在被最高法院認定違憲前，日本規定跨性別人士戶籍上性別的特例法，僅限符合「無生殖能力」及「具備與變更後性別相似的身體外貌」等幾個條件，才能變更戶籍上性別，意思是，要變更戶籍上的性別，必須接受喪失生殖能力的手術。