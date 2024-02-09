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國際
2024-02-09 11:17:29

檢察官報告指記憶力有限 忘記何時任副總統 拜登︰我記性很好

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拜登回應指自己記性良好，「仍是最適合當總統的人」（路透社）

拜登回應指自己記性良好，「仍是最適合當總統的人」（路透社）

美國司法部任命的特別檢察官，結束對總統拜登被指不當處理機密文件長達15個月的調查，決定不會對拜登提出刑事檢控。惟檢察官報告指81歲的拜登接受查問時記憶力有限，包括講不出長子何時離世及出任副總統的時間。

拜登回應指自己記性良好，「仍是最適合當總統的人」，惟反駁時又口誤，稱埃及總統為「墨西哥總統」。共和黨眾議院黨團指報告中最令人不安的部分，是拜登難以記住關鍵細節，質疑他不適合出任總統。

共和黨稱不安 質疑不宜再任總統

拜登被揭發2017年卸任副總統時，將涉及國家安全事宜等的機密文件帶返寓所等私人地方。報告指雖然有跡象表明拜登故意保留機密資料，但作為副總統，以及其後擔任總統，拜登有權將機密文件保存在住所，相信他並無犯罪意圖，加上配合調查，故不作起訴。

「文件門」避過刑事檢控

雖然避過官非，但報告內容令爭取連任的拜登相當尷尬。檢察官指，拜登的記憶非常有限，忘記自己出任副總統、卸任副總統，甚至長子離世的年份，亦記不起當年就阿富汗政策的辯論內容，形容拜登接受調查時的表現是一個友好，但記性差及令人同情的老人家。

反駁後即口誤 稱埃及總統「墨西哥總統」

拜登在白宮見記者時，強調自己記憶力仍然良好，知道自己在做甚麼，亦是最有資格出任總統的人，稱不需要任何人提醒他長子何時離世，只是認為事件與調查人員無關。不過他在回應加沙戰事的提問時再次出現口誤，把埃及總統塞西錯誤稱為墨西哥總統。

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白宮斥報告對拜登作不準確評論

拜登早前發聲明，表示對特別檢察官不作起訴的結論感到高興，特別是報告提到他的案件，與前總統特朗普被控非法保留機密文件的案件有明顯差別。白宮歡迎特別檢察官結束調查，但白宮和拜登的律師都質疑，報告對拜登作出不準確和不恰當的評論，特別是有關他記憶力的內容。 

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