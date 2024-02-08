熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-08 19:58:12

氣候變化｜地球去年氣溫升逾1.5度首超上限 1月破紀錄

分享：
氣候變化

氣候變化｜地球去年氣溫上升攝氏1.52度。(美聯社)

地球去年熱爆，由2023年2月至2024年1月的12個月內，全球氣溫較工業化前水平上升攝氏1.52度，首度超過2015年氣候變化協議《巴黎協定》各國領袖同意盡力控制升溫不超過1.5度的承諾；雖未有打破《巴黎協定》所定的2度以內目標，惟從長遠來說已逐漸逼近。今年1月也成為歷來最溫暖的1月，令地球氣溫自去年6月起連續8個月破紀錄。科學家促請各國採取行動減少二氧化碳排放，以減慢全球暖化速度。

氣候變化｜連續8個月氣溫破紀錄

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務中心」(Copernicus Climate Change Service,C3S)指出，2024年1月較2020年的1月高溫紀錄多了0.12度，相較人類大規模燃燒化石燃料前的1800年代末高出3度。雖然是最溫暖的1月，但高出正常水平的溫度較前6個月為低。C3S副主任Samantha Burgess稱，不單是最溫暖的1月，我們還經歷了12個月氣溫較工業化前增加超過1.5度，「大幅減少溫室氣體排放是唯一阻止全球氣溫上升的方法」。氣候科學家指出，地球氣溫升幅破紀錄，是因為化石燃料燃燒和大自然造成，今年的厄爾尼諾(El Nino)現象達到頂峰，導致太平洋部分國家出現高溫天氣，但相比大自然，人類的溫室氣體排放是最大主因。

氣候變化 氣候變化 氣候變化 氣候變化 氣候變化 氣候變化 氣候變化 氣候變化 氣候變化

氣候變化｜西班牙1961年以來最暖溫1月

西班牙環境部周三表示，西班牙錄得自1961年有紀錄以來最暖溫1月，平均溫度為攝氏8.4度，較2016年的舊有最高紀錄高出0.4度。西班牙大陸的平均溫度更較1991年至2020年時期高出2.4度。異常溫暖的冬天，令不少人在冬季也走到沙灘玩樂，露天咖啡店也有不少人光顧。去年12月，西班牙的氣溫已破紀錄，一股熱氣流橫過西班牙，令南部的氣溫逼近30度，滑雪季也推遲開始。

農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受