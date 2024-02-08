氣候變化｜地球去年氣溫升逾1.5度首超上限 1月破紀錄

地球去年熱爆，由2023年2月至2024年1月的12個月內，全球氣溫較工業化前水平上升攝氏1.52度，首度超過2015年氣候變化協議《巴黎協定》各國領袖同意盡力控制升溫不超過1.5度的承諾；雖未有打破《巴黎協定》所定的2度以內目標，惟從長遠來說已逐漸逼近。今年1月也成為歷來最溫暖的1月，令地球氣溫自去年6月起連續8個月破紀錄。科學家促請各國採取行動減少二氧化碳排放，以減慢全球暖化速度。

氣候變化｜連續8個月氣溫破紀錄

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務中心」(Copernicus Climate Change Service,C3S)指出，2024年1月較2020年的1月高溫紀錄多了0.12度，相較人類大規模燃燒化石燃料前的1800年代末高出3度。雖然是最溫暖的1月，但高出正常水平的溫度較前6個月為低。C3S副主任Samantha Burgess稱，不單是最溫暖的1月，我們還經歷了12個月氣溫較工業化前增加超過1.5度，「大幅減少溫室氣體排放是唯一阻止全球氣溫上升的方法」。氣候科學家指出，地球氣溫升幅破紀錄，是因為化石燃料燃燒和大自然造成，今年的厄爾尼諾(El Nino)現象達到頂峰，導致太平洋部分國家出現高溫天氣，但相比大自然，人類的溫室氣體排放是最大主因。